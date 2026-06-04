Mauro Vieira contesta tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros

Chanceler afirma que o Brasil já apresentou todos os dados e que não há base legítima para a taxação

Publicado em 04/06/2026 às 14:57

Alterado em 04/06/2026 às 14:59

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste sábado (4) que levou às autoridades norte-americanas argumentos que, segundo ele, mostram que não há base legítima para a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. A declaração foi dada após reunião com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em Paris, durante encontro ministerial da OCDE.

Segundo Vieira, o governo brasileiro entregou todas as informações solicitadas e espera que os dados sejam considerados na análise das medidas comerciais. O chanceler disse ainda que Greer relatou ter tido ótimas conversas com o Brasil nas negociações sobre tarifas, sinalizando continuidade do diálogo entre os dois países.

Relatório do USTR e pontos de contestação

No início deste mês, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) divulgou relatório recomendando tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O documento cita como justificativas supostas práticas consideradas irrazoáveis ou discriminatórias pelo governo americano.

A investigação mencionou áreas como comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, incluindo o Pix, além de concessão de tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O governo brasileiro rebate as acusações e sustenta que os argumentos não se sustentam.

Agenda diplomática em Paris

Além do encontro com a autoridade comercial dos Estados Unidos, Mauro Vieira manteve reuniões com representantes de outros países e blocos econômicos. Entre eles estiveram o comissário para Comércio e Segurança Econômica da União Europeia, Maros Sefcovic, com quem tratou da implementação do acordo Mercosul-União Europeia, e ministros e autoridades da Coreia do Sul, Espanha, Canadá, Suíça e República Tcheca.

A série de encontros reforça a estratégia brasileira de ampliar o diálogo comercial internacional enquanto tenta barrar a medida anunciada pelos Estados Unidos. Para o governo, a prioridade é demonstrar que não existem motivos para a taxação e preservar as relações econômicas com parceiros relevantes.