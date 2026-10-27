Terça-feira amanhece com boato (publicado na Argentina) de que Flavio Bolsonaro teria fugido para os Estados Unidos após ordem de Moraes

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Publicado em 27/10/2026 às 08:05

Alterado em 27/10/2026 às 09:27

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria fugido do Brasil pela fronteira com a Argentina na madrugada desta terça-feira (27), segundo reportagem do portal argentino Infobae. A publicação afirma que ele teria seguido para Puerto Iguazú e, de lá, embarcado em um avião particular com destino aos Estados Unidos, onde vive seu irmão, Eduardo Bolsonaro.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o senador tenha cruzado a fronteira ou embarcado na aeronave. O texto cita registros aeroportuários e uma operação organizada pela empresa Baires Fly S.A., mas não apresenta prova de que Flávio estivesse entre os passageiros do voo mencionado.

O que diz a reportagem argentina

De acordo com o Infobae, a aeronave identificada seria um Gulfstream G400, de matrícula argentina LV-JQW, com partida prevista de Puerto Iguazú às 2h da madrugada. A reportagem menciona um pedido de procedimentos de Aduana e Migrações para um voo com quatro passageiros e três tripulantes, mas esse registro, por si só, não confirma a presença do senador a bordo.

As informações divulgadas até agora também não comprovam que o voo tenha efetivamente ocorrido. A identidade dos ocupantes não foi confirmada oficialmente, o que mantém a suspeita em aberto e sem validação por autoridades brasileiras ou argentinas.

Decisão de Moraes e reação de Flávio Bolsonaro

A notícia aparece menos de 24 horas depois de Flávio Bolsonaro afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a entrega de seus passaportes e proibiu sua saída do país. A medida está ligada a uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz.

Além da restrição de viagens, a decisão prevê a proibição de contato entre Flávio e Tomaz e a entrega de passaportes brasileiros e estrangeiros, incluindo o italiano. Em vídeo divulgado na segunda-feira (26), o senador disse ter sido abordado por agentes da Polícia Federal após visitar o pai, Jair Bolsonaro, em Brasília, e classificou a medida como intimidação.









Como o caso ganhou força política

A hipótese de saída do país já havia sido levantada publicamente por Eduardo Bolsonaro. Na sexta-feira (23), dois dias antes do segundo turno, ele sugeriu em um podcast norte-americano que o irmão deixasse o Brasil caso fosse derrotado por Lula. Depois da vitória do petista, a fala passou a ser retomada com mais intensidade.

Flávio nega que tenha tentado fugir e atribui a decisão de Moraes às declarações do irmão. Se a eventual saída do país for confirmada após a proibição judicial, o caso pode abrir uma nova crise envolvendo o senador, o STF e o núcleo político ligado à família Bolsonaro.

Investigações em andamento

A possível fuga ocorre em meio ao avanço de investigações que atingem o entorno de Flávio Bolsonaro. Uma das frentes apura suspeitas ligadas ao financiamento de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, e repasses atribuídos ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Outra investigação envolve suspeitas de lavagem de dinheiro ao lado de Willer Tomaz, advogado também citado em apurações sobre movimentações financeiras no setor de apostas. Flávio nega irregularidades e sustenta que não houve tentativa de deixar o país para escapar das decisões judiciais. (reportagem ampliada com informações de Plinio Teodoro, da revista Fórum)