ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Sábado, 12 de de 2026

JUSTIÇA

Fachin separa casos de Moraes e Mendonça no STF

Presidente do Supremo manteve sessões em datas diferentes e afastou o pedido de análise conjunta feito por Alexandre de Moraes

Por JB JURÍDICO
[email protected]

Publicado em 12/09/2026 às 13:16

Alterado em 12/09/2026 às 18:06

Ministro Edson Fachin, presidente do STF Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, negou neste sábado (12) o pedido de Alexandre de Moraes para que os processos envolvendo os dois ministros fossem analisados em conjunto na sessão extraordinária marcada para terça-feira (15). Com isso, a pauta da próxima semana ficará restrita ao caso das mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro a Moraes.

No mesmo despacho, Fachin marcou para 23 de setembro a sessão que deverá analisar o pedido de investigação contra André Mendonça. Segundo o presidente do STF, o procedimento ainda está em fase de instrução e não reúne, neste momento, todos os elementos necessários para ser levado ao plenário.

Por que Moraes queria a análise conjunta

Moraes havia pedido que os casos fossem examinados ao mesmo tempo, sob o argumento de que a separação poderia provocar risco concreto de decisões contraditórias e tumulto processual. Para ele, a inclusão apenas do processo relacionado ao seu nome prejudicaria uma avaliação completa dos fatos pelos ministros da Corte.

Fachin, porém, concluiu que os procedimentos têm objetos distintos e se encontram em momentos processuais diferentes. O presidente do STF destacou que manter em pauta apenas a Petição 16.662 assegura a delimitação precisa do objeto da deliberação do tribunal.

O que será julgado na sessão de terça-feira

A sessão extraordinária de terça-feira, a partir das 10h, vai analisar o relatório da Polícia Federal que identificou mais de 50 mensagens enviadas por Vorcaro a um número que, segundo a investigação, seria usado por Moraes. O material foi produzido no contexto das apurações sobre o Banco Master e se tornou público após ter sido elaborado a pedido de Mendonça.

O caso desencadeou uma crise interna no STF. Moraes questionou a forma como documentos da investigação foram tornados públicos e acusou Mendonça de ter feito uma escolha seletiva na divulgação do material. Segundo o ministro, cerca de 180 peças e arquivos permaneceram sob sigilo.

As acusações contra André Mendonça

A Petição 16.704 reúne questionamentos apresentados por Moraes sobre a atuação de Mendonça nas investigações envolvendo o Banco Master e o INSS. Entre os pontos levantados estão suspeitas de usurpação da direção das investigações, condução irregular de tratativas ligadas à delação premiada, suposto direcionamento de apurações contra Moraes e possível atuação seletiva nos procedimentos.

Fachin afirmou que parte das informações solicitadas ainda precisa ser apresentada. Alguns prazos terminam na segunda-feira (14), na véspera da sessão sobre o caso de Moraes, enquanto outros se estendem além dessa data. Por isso, levar o processo contra Mendonça ao plenário na terça-feira significaria submeter os ministros a uma matéria cuja instrução preliminar ainda não foi concluída.

Banco Master e a tensão no Supremo

A disputa entre Moraes e Mendonça ocorre em meio às investigações da Polícia Federal sobre suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e possíveis ramificações políticas. Uma das frentes da apuração também envolve o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além do julgamento conjunto, Moraes pediu o levantamento de todo e qualquer sigilo dos procedimentos relacionados à Petição 15.556 e também solicitou que magistrados citados nos autos fossem intimados a prestar informações. Fachin informou que pedido semelhante já havia sido apresentado por Cristiano Zanin e que as providências correspondentes foram tomadas. O pedido para ouvir os magistrados será analisado posteriormente.

Com a decisão, o STF terá duas sessões separadas: a primeira, na terça-feira (15), sobre o caso envolvendo Moraes; e a segunda, em 23 de setembro, para analisar as questões relacionadas a Mendonça. (matéria ampliada com informações da Agência Brasil)

Tags:

Alexandre de Moraes

andré mendonça

Banco Master

crise no STF

Daniel Vorcaro

Dark Horse

do STF

edson fachin

julgament

julgamento conjunto

Ministro Alexandre de Moraes

ministro do STF

Ministro Edson Fachim

Polícia Federal

Presidente do STF

stf