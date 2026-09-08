Diretores da PF manifestam apoio a Andrei Rodrigues após afastamento e põem cargos à disposição

Carta da cúpula também defende o diretor de inteligência e coloca os cargos à disposição da direção interina

Publicado em 08/09/2026 às 16:19

Alterado em 08/09/2026 às 21:05

Onze diretores da Polícia Federal divulgaram nesta terça-feira uma carta de apoio ao diretor-geral Andrei Rodrigues e ao diretor de inteligência Leandro Almada, ambos afastados preventivamente de seus cargos por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. No documento, os signatários afirmam que os dois têm trajetória profissional marcada pela defesa da instituição e pelo compromisso com atuação técnica e responsável.

Os diretores também colocaram os cargos à disposição do diretor interino da PF, William Marcel Murad. A nota sustenta que narrativas influenciadas por interesses político-eleitorais não conseguem apagar a história e a reputação dos envolvidos, além de repudiar qualquer tentativa de atribuir à corporação uma atuação considerada não republicana.

STF analisa afastamento de Andrei Rodrigues

Andrei Rodrigues foi afastado na manhã desta terça-feira após decisão monocrática de André Mendonça. Segundo a determinação, ele teria participado do monitoramento ilegal do ministro durante o mês de agosto, período em que ao menos seis relatórios internos foram produzidos.

A decisão chegou a ser levada para julgamento na Segunda Turma do STF, que formou maioria de três votos a dois para confirmar o afastamento. O desfecho, porém, foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o que adiou a conclusão da análise.

Reação da cúpula e próximos passos

Na carta, os diretores dizem que ataques à Polícia Federal e acusações sem fundamento ferem a credibilidade da instituição e reforçam a necessidade de defesa do interesse público. O texto também menciona a preocupação com eventual usurpação de funções e afirma que a PF deve ser preservada como órgão essencial ao Estado Democrático de Direito.

Além de Mendonça e Gilmar Mendes, a Segunda Turma conta com Luiz Fux e Nunes Marques, que votaram a favor do afastamento, e Dias Toffoli, que ainda não apresentou seu posicionamento. Até a retomada do julgamento, a situação de Andrei Rodrigues segue em análise no STF.