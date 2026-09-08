URGENTE - André Mendonça afasta diretor Andrei da Polícia Federal

Ministro determinou também que a corporação investigue a produção de relatórios de inteligência

Publicado em 08/09/2026 às 09:08

Alterado em 08/09/2026 às 10:50

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA: 10H.

Luiz Fux e Kassio Nunes Marques acompanham decisão de Mendonça, formando maioria. Gilmar Mendes pede vista.

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA: 10H40

Ministro Mendonça não agiu "de ofício", como anteriormente informado. A decisão foi a pedido do partido Novo. O título da notícia foi alterado.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou, nesta terça-feira, 8, o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e do diretor de inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa.

A medida foi tomada de ofício* [leia atualização da notícia], após a identificação de fatos considerados graves na produção de relatórios de inteligência. Além do afastamento, o ministro ordenou que a própria Polícia Federal, por meio da Corregedoria, abra apurações de natureza penal e administrativo-disciplinar.

Corregedoria deverá investigar os fatos apontados

Segundo a decisão, a investigação interna deve esclarecer as circunstâncias em que os relatórios foram produzidos e verificar eventuais responsabilidades funcionais e criminais.

Com isso, a PF passa a conduzir procedimentos formais para analisar a conduta de integrantes da corporação ligados ao caso. A determinação amplia o alcance da apuração e coloca sob escrutínio a área de inteligência da instituição.

O que está em apuração

O foco da análise está nos relatórios de inteligência mencionados pelo ministro, cujo conteúdo motivou a adoção das medidas cautelares. Até o momento, a decisão indica a necessidade de aprofundar a investigação sobre como esses documentos foram elaborados e quais irregularidades podem ter ocorrido.(com informações da Agência Estado)

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