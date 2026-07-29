Mendonça autoriza PF a rastrear bens de Daniel Vorcaro no exterior

Medida amplia a investigação sobre fraudes no Banco Master e pode alcançar outros suspeitos no caso, como o filme 'Dark Horse', sobre a vida de Bolsonaro

Publicado em 29/07/2026 às 12:18

Alterado em 29/07/2026 às 12:20

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a iniciar o rastreamento de bens e recursos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que estejam no exterior. A medida foi tomada no contexto das investigações sobre fraudes no Banco Master e também poderá atingir outros investigados no caso.

Com a decisão, o governo brasileiro poderá acionar mecanismos de cooperação internacional para tentar obter informações sobre patrimônio e valores que, segundo a apuração, podem ter sido transferidos para fora do país. O objetivo é identificar eventuais ativos ligados às irregularidades investigadas.

Vorcaro segue preso e é alvo da Operação Compliance Zero

Daniel Vorcaro está preso preventivamente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele é alvo da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF para apurar fraudes financeiras no Banco Master.

A investigação também inclui a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao Governo do Distrito Federal. O caso passou a envolver diferentes frentes de apuração, com atenção especial a possíveis movimentações de recursos no exterior.

PF rejeita propostas de delação

Até o momento, a Polícia Federal rejeitou duas propostas de delação apresentadas pela defesa de Vorcaro. Segundo os investigadores, o ex-banqueiro não trouxe informações novas em relação ao material já apreendido e não assumiu a prática de crimes.

A partir da nova autorização do STF, a PF deve intensificar as diligências para localizar eventuais bens e recursos ocultados fora do Brasil. A investigação segue em andamento e pode alcançar outros nomes associados ao esquema apurado no Banco Master. (com informações da Agência Brasil)