JUSTIÇA
Mendonça autoriza PF a rastrear bens de Daniel Vorcaro no exterior
Por Marcio Gomes
Publicado em 29/07/2026 às 12:18
Alterado em 29/07/2026 às 12:20
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a iniciar o rastreamento de bens e recursos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que estejam no exterior. A medida foi tomada no contexto das investigações sobre fraudes no Banco Master e também poderá atingir outros investigados no caso.
Com a decisão, o governo brasileiro poderá acionar mecanismos de cooperação internacional para tentar obter informações sobre patrimônio e valores que, segundo a apuração, podem ter sido transferidos para fora do país. O objetivo é identificar eventuais ativos ligados às irregularidades investigadas.
Vorcaro segue preso e é alvo da Operação Compliance Zero
Daniel Vorcaro está preso preventivamente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele é alvo da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF para apurar fraudes financeiras no Banco Master.
A investigação também inclui a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao Governo do Distrito Federal. O caso passou a envolver diferentes frentes de apuração, com atenção especial a possíveis movimentações de recursos no exterior.
PF rejeita propostas de delação
Até o momento, a Polícia Federal rejeitou duas propostas de delação apresentadas pela defesa de Vorcaro. Segundo os investigadores, o ex-banqueiro não trouxe informações novas em relação ao material já apreendido e não assumiu a prática de crimes.
A partir da nova autorização do STF, a PF deve intensificar as diligências para localizar eventuais bens e recursos ocultados fora do Brasil. A investigação segue em andamento e pode alcançar outros nomes associados ao esquema apurado no Banco Master. (com informações da Agência Brasil)