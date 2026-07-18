Moraes nega visita de Javier Milei a Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou neste sábado (18) o pedido para que o presidente da Argentina, Javier Milei, visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa havia solicitado a autorização para o encontro no dia 25 de julho, quando Milei estará no Brasil para a convenção nacional do PL.

A decisão, porém, acabou prejudicada por uma medida anterior do próprio ministro. Na sexta-feira (17), Moraes suspendeu por 30 dias qualquer visita ao ex-presidente, com exceção de advogados e médicos.

Restrição motivada por publicação nas redes sociais

A nova determinação foi tomada depois que o senador Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. Para Moraes, a divulgação do conteúdo violou uma das condições impostas à prisão domiciliar, que proíbe o uso ou acesso de redes sociais por Jair Bolsonaro.

A defesa alegou que o ex-presidente não sabia que a carta seria publicada por Flávio Bolsonaro, mas o argumento foi rejeitado pelo ministro. Em decisão anterior, Moraes já havia restringido as visitas do senador ao pai por 90 dias, ordem que foi mantida.

Prisão domiciliar em Brasília

Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a decisão, ele atuou ao lado de integrantes civis e militares do próprio governo.

O ex-presidente chegou a ser preso em regime fechado, mas recebeu prisão domiciliar humanitária por causa do estado de saúde e após ter sido levado às pressas ao hospital. Atualmente, ele cumpre a pena em sua residência, em Brasília. (com informações da Agência Brasil)