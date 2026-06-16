Segunda Turma do STF mantém prisões de pai e primo de Vorcaro

Publicado em 16/06/2026 às 19:16

Alterado em 16/06/2026 às 19:16

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira (16) manter as prisões de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, e de Felipe Vorcaro, primo dele. Por 3 votos a 1, os ministros referendaram a decisão individual do relator, André Mendonça, que havia determinado as prisões no âmbito da investigação sobre o Banco Master.

Além de Mendonça, votaram pela manutenção das prisões os ministros Luiz Fux e Nunes Marques. Gilmar Mendes ficou vencido e defendeu a concessão de prisão domiciliar ao pai de Vorcaro. Dias Toffoli se declarou impedido e não participou do julgamento.

Investigação sobre o Banco Master

Segundo as investigações, Henrique e Felipe auxiliavam Daniel Vorcaro na ocultação de recursos ligados ao esquema de fraudes no sistema financeiro por meio do Banco Master. O caso também envolve a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal.

No dia 14 de maio, os dois foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura as suspeitas de fraudes financeiras no Master e os desdobramentos das movimentações investigadas pelas autoridades.

Reação da defesa

Após as prisões, a defesa dos acusados afirmou que a medida é desnecessária. Mesmo assim, o Supremo manteve o entendimento de que as prisões devem continuar enquanto avançam as apurações sobre o esquema investigado.