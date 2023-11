Bolsonaro usa 'influência' junto a Israel para inflar crise diplomática com o governo Lula

O intenso idílio político de Jair Bolsonaro com Israel e Benjamin Netanyahu começou como antigamente muitos namoros começaram: com uma carta. Uma missiva que o à época deputado do baixo clero enviou à embaixada israelense em Brasília pedindo desculpas pela então presidenta Dilma Rousseff (PT) considerar “desproporcional” a represália na Faixa de Gaza pelos ataques do Hamas. Esse outro massacre foi em 2015: mais de dois mil palestinos morreram, a maioria civis, contra 70 israelenses, quase todos soldados.

A carta de desculpas foi o primeiro contato do agora ex-presidente Bolsonaro. Sua relação com o estado judeu se estreitou ano a ano, a ponto de, em sua primeira campanha presidencial, em 2018, prometer a mudança da embaixada de Tel Aviv a Jerusalém, o que nunca aconteceu.

Em junho de 2021, quando Netanyahu deixou o cargo de primeiro-ministro (para assumir novamente em novembro de 2022), o então chefe de estado brasileiro enviou uma mensagem de agradecimento ao "grande amigo", e também saudou o seu sucessor, Naftali Bennett, dizendo que "o Brasil não faltará a Israel e aos judeus".

“Agradeço a Netanyahu, meu grande amigo, pelo ótimo trabalho que pudemos desenvolver juntos no fortalecimento da parceria entre os nossos países e na promoção do bem-estar dos nossos povos. Tenho certeza que a sorte e o seu imenso talento não lhe faltarão nesta nova etapa”, escreveu Bolsonaro à época.

O contexto histórico é importante para compreender que existe um alinhamento ideológico entre o extremismo bolsonarista e o sionismo judeu, nada mais do que isso. Nesta quarta-feira (9), em meio ao mal-estar entre o governo Lula (PT) e o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshein, o ex-capitão e sua trupe ultrarreacionária se reuniram com o diplomata para exibir a 'influência' de Bolsonaro junto a Israel.

Um dia após o encontro, resta o questionamento: de que forma Bolsonaro usa essa tal “influência” para retirar os brasileiros de Gaza? Houve algum diálogo referente ao drama de seus compatriotas, ou o encontro serviu apenas para 'inflar' as desavenças diplomáticas?

Sabe-se que, nesta quinta, a fronteira com Egito foi reaberta para estrangeiros, mas não do Brasil. Também após o encontro, Zonshein resolveu atacar diretamente o governo e deu a entender que o grupo Hezbollah, baseado no Líbano, teria integrantes se infiltrando no país “porque aqui há quem os ajude”.

A impressão que passa é que Zonshein cruzou uma linha que não se cruza em diplomacia de forma intencional, a fim de provocar o governo Lula, que recentemente tem subido o tom contra o bombardeio de Israel à Faixa Gaza, o qual chama de 'genocídio'. O gesto transmite uma imagem de que o Brasil está sob ataque diplomático de Israel. E usa Bolsonaro como uma força de oposição ao governo Lula.

Até mesmo os civis se revoltaram com a provocação e pediram a expulsão do embaixador israelense do território brasileiro. Mas há um alerta no meio diplomático que, apesar de discordar das declarações, o Brasil não deve inflamar a discussão ou tomar atitudes mais drásticas enquanto não conseguir retirar o grupo de 24 brasileiros e 10 palestinos imigrantes de Gaza.

Políticos brasileiros já suspeitam que a permanência dos brasileiros em Gaza seria provocada por uma vingança israelense ao posicionamento rígido de Lula.

Uma resolução brasileira foi a que mais obteve votos até agora no Conselho de Segurança da ONU: 12. Foi vetada pelos Estados Unidos. Previa "pausas humanitárias", condenava ataques terroristas do Hamas mas não citava o direito de autodefesa de Israel, por se tratar de um poder de ocupação.

Em nota oficial, o Departamento de Cooperação e Relações Internacionais da África do Sul escreveu:

"De acordo com relatórios provenientes de Gaza, Israel está alegadamente escolhendo países que considera “amigáveis” para permitir que os seus nacionais saiam primeiro. Os países (como a África do Sul e Brasil) que Israel considera “hostis” e que assumiram uma posição forte face ao ataque em curso estão sendo empurrados para o fim da lista. No ritmo atual, poderá acontecer [a saída dos sul africanos] dentro de 20 dias.