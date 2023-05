Gleisi Hoffmann sobre Michelle Bolsonaro: 'Empresas financiavam a santa do pau oco. Isso é corrupção'

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, comentou neste domingo (14) a revelação da Polícia Federal de que despesas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foram pagas com recursos oriundos de uma empresa que tinha contrato com o governo de Jair Bolsonaro.

Para Gleisi, a PF mostrou ato de corrupção da ex-primeira-dama: "Empresas financiavam Michelle Bolsonaro, a santa do pau oco. O nome disso é corrupção", disse Gleisi à coluna do jornalista Chico Alves, do UOL. "Ainda vamos ver mais dinheiros ilegais para os Bolsonaro", acrescentou.

"Era tão errado o que faziam que o tenente-coronel Mauro Cid temia que se parecesse com rachadinha", diz Gleisi, referindo-se a um áudio em que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro alerta uma assessora de Michelle para esse risco.

"A PF puxou o fio da meada e está desnudando a família. Cid é um arquivo enorme e o dinheiro envolvido é maior do que rachadinha", afirma a presidente do PT. "Ainda vamos ver muito caroço embaixo desse angu, como diz o ditado". (com Brasil 247)