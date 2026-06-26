Indicadores da rede pÃºblica mostram avanÃ§o entre 2022 e 2025, com mais aprovaÃ§Ã£o, menos abandono e crescimento da permanÃªncia escolar

Publicado em 26/06/2026 Ã s 07:50

Alterado em 26/06/2026 Ã s 14:40

Os números mais recentes sobre o desempenho de estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública mostram melhora entre 2022 e 2025. No período, a reprovação caiu 62%, o abandono diminuiu 61% e o atraso escolar teve redução de 28%, enquanto a taxa de aprovação subiu 11%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC) e fazem parte da segunda etapa do Censo Escolar 2025, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O levantamento anual é usado para calcular as taxas de rendimento escolar no país.

Políticas públicas e permanência na escola

Segundo o MEC, a melhora dos indicadores está associada a programas estruturantes implementados desde 2023, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o Pé-de-Meia, criado em 2024. O ministério também cita avanços no Enem como parte desse movimento.

O presidente do Inep, Manuel Palacios, afirmou que a queda da taxa de não retorno ao ensino médio foi de 28% entre 2022 e 2025. Na avaliação dele, se esse índice tivesse permanecido no nível de 2022, o Brasil teria quase 250 mil estudantes a menos no ensino médio em 2025.

Pé-de-Meia, tempo integral e alfabetização

O Pé-de-Meia, chamado de poupança do ensino médio, já beneficiou 7,2 milhões de estudantes desde sua criação. O programa oferece incentivo financeiro para os alunos que frequentam as aulas, passam de ano, concluem a educação básica e participam do Enem, com foco em ampliar a permanência e enfrentar desigualdades de oportunidade.

Na educação básica, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é apontado como fator de apoio à recuperação das aprendizagens. De acordo com o MEC, o índice de alfabetização passou de 36% em 2021 para 66% em 2025. Já as matrículas em tempo integral subiram de 15,1% para 25,8%, alcançando 8,8 milhões de estudantes da rede pública.

Conectividade e Enem

A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas também aparece entre os destaques. O número de escolas públicas com internet cresceu 43,7%: eram 66,8 mil unidades estaduais e municipais conectadas em 2023 e agora são 100 mil. Entre 2023 e 2025, mais de R$ 3 bilhões foram investidos na iniciativa, que já beneficiou cerca de 24 milhões de estudantes.

O Enem teve aumento de 46% nas inscrições feitas por concluintes da escola pública entre 2022 e 2025. Em 2025, o exame voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos elegíveis e passou a contar com inscrição pré-preenchida para concluintes da rede pública. Para 2026, o Enem também será usado como instrumento para avaliar a qualidade do ensino médio brasileiro. (com informações da Agência Brasil)