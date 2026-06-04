BeneficiÃ¡rios do programa devem confirmar a inscriÃ§Ã£o na PÃ¡gina do Participante atÃ© sexta-feira e podem receber incentivo adicional de R$ 200

Publicado em 04/06/2026 Ã s 11:06

Alterado em 04/06/2026 Ã s 11:22

Candidatos chegam cedo para evitar surpresas antes da prova no segundo dia do Enem (2024); arquivo Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Os participantes do programa Pé-de-Meia que concluem o ensino médio em 2026 estão isentos da taxa de inscrição do Enem. Para esse grupo, o sistema do exame já deixa a inscrição pré-preenchida automaticamente, o que facilita o processo e reduz a necessidade de etapas iniciais de cadastro.

Apesar da vantagem, os estudantes precisam acessar a Página do Participante até as 23h59 desta sexta-feira (5), no horário de Brasília, para confirmar e complementar os dados. Nesse momento, devem informar o município onde farão as provas, escolher a língua estrangeira entre inglês ou espanhol e, se for o caso, solicitar atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Incentivo adicional

Além da isenção, os alunos do Pé-de-Meia que estiverem no terceiro ano do ensino médio e participarem dos dois dias de provas do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200. O valor será pago em parcela única no primeiro trimestre de 2027, depois da confirmação da conclusão da etapa escolar.

O depósito será realizado na mesma conta bancária usada para o recebimento das demais parcelas do programa. A medida busca estimular a participação no exame e apoiar a permanência dos estudantes na educação básica até a conclusão do ensino médio.

Quem precisa pagar

Os candidatos que não têm inscrição pré-preenchida devem fazer o cadastro exclusivamente pela Página do Participante. Nessa etapa, também é obrigatório responder ao questionário socioeconômico do Enem, com mais de 20 perguntas sobre o perfil do estudante. As respostas não interferem na nota final.

Depois da inscrição, o sistema gera a GRU Cobrança no valor de R$ 85. O pagamento pode ser feito entre 25 de maio e 10 de junho, por Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, em bancos, lotéricas e aplicativos bancários. A inscrição só será confirmada após o processamento do pagamento.

Regras para isenção

O Inep reforça que todos os candidatos precisam acessar o sistema para confirmar a participação, mesmo aqueles que tiveram o pedido de isenção aprovado. Também devem se inscrever os candidatos que tiveram a isenção negada em definitivo ou a justificativa de ausência reprovada, conforme as regras do edital do Enem 2026.

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, com uso de notas no Sisu, Prouni e Fies. Além disso, desde 2025, o Enem voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais que atinjam a pontuação mínima exigida. Os resultados também podem ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas ao Inep.