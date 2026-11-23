Ex-presidente segue internado na UTI do DF Star, em Brasília, com tratamento clínico e monitoramento constante

Publicado em 23/11/2026 às 17:00

Alterado em 23/11/2026 às 19:43

Jair Bolsonaro permanece internado na UTI do hospital DF Star, em Brasília, após a identificação de pneumonia broncoaspirativa bilateral. Segundo a equipe médica, o quadro foi diagnosticado no domingo, depois de um episódio de vômito, queda na saturação de oxigênio e aumento da distensão abdominal.

Os médicos afirmaram que houve melhora clínica desde o fim de semana e que o ex-presidente está estável do ponto de vista hemodinâmico, infeccioso e respiratório. Ainda assim, ele segue sob ????onamento intensivo, com necessidade de suplementação de oxigênio em baixa quantidade e uso recente de noradrenalina em dose baixa, já em retirada.

Exames mostram acúmulo de material fibroso

A equipe explicou que a internação também está relacionada a um quadro de suboclusão intestinal, condição que provoca obstrução parcial da passagem do conteúdo pelo intestino delgado. De acordo com os médicos, Bolsonaro vinha aumentando o consumo de alimentos ricos em fibras nos últimos meses, o que pode ter contribuído para o acúmulo progressivo de material no sistema digestivo.

Durante a avaliação, os médicos perceberam que a sonda nasogástrica não funcionava adequadamente. Ao retirar o equipamento, constataram obstrução por material alimentar fibroso. A endoscopia confirmou a presença de grande quantidade desse conteúdo no estômago e no duodeno, e parte dele foi removida no procedimento.

Tratamento clínico e possibilidade de cirurgia

Depois da endoscopia, houve melhora importante da distensão abdominal e das dores, o que levou a equipe a alterar a estratégia terapêutica. Agora, o tratamento prioriza medidas clínicas, incluindo antibióticos intravenosos e medicamentos que ajudem na dissolução do material ainda presente no intestino.

A cirurgia não está descartada, mas só será considerada se surgirem sinais de sofrimento intestinal, comprometimento vascular ou perfuração. Os médicos destacaram que Bolsonaro já passou por múltiplas cirurgias abdominais após a facada sofrida em 2018, o que deixa aderências intestinais persistentes e torna novas intervenções algo a ser evitado sempre que possível.

Recuperação e próximos passos

A retomada da alimentação depende do restabelecimento do trânsito intestinal, que ainda não apresentou movimentos espontâneos suficientes. Enquanto isso, Bolsonaro continua em jejum de sólidos e realiza fisioterapia respiratória e motora.

Segundo a equipe, o ex-presidente estava abatido e calado nos últimos dias, mas apresentou melhora do estado geral após o procedimento e o alívio do desconforto abdominal. A expectativa é acompanhar a evolução clínica nas próximas horas antes de decidir os próximos passos do tratamento. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)