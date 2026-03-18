Bolsonaro evolui bem da broncopneumonia e médicos projetam saída da UTI em breve

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Publicado em 18/03/2026 às 13:08

Alterado em 18/03/2026 às 16:50

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, 70, internado desde sexta-feira (13) no hospital DF Star com broncopneumonia, apresentou melhora nos dois pulmões, segundo o médico Brasil Caiado.



Apesar de ainda não haver previsão de alta, a equipe já considera possível sua saída da UTI até o fim da semana, caso a evolução se mantenha.



De acordo com o médico, um terceiro antibiótico e um novo medicamento para controlar soluços foram adicionados ao tratamento. A equipe também monitora risco de fibrose pulmonar.



O ex-presidente está em uma unidade de terapia intensiva (UTI), onde é submetido a "tratamento com antibioticoterapia venosa" e recebe "suporte clínico não invasivo", segundo boletim divulgado no início da tarde da sexta-feira (13). (com Sputnik Brasil)