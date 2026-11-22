O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, após a cidade ser devastada por uma tempestade na madrugada de sexta-feira (20). A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União neste sábado (21), permitindo a adoção de medidas emergenciais para atendimento à população e liberação de recursos específicos para a situação de desastre.

De acordo com o balanço mais recente da Defesa Civil gaúcha, o temporal deixou cinco mortos e 265 feridos. A última vítima foi um homem de 65 anos que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. O levantamento também aponta cerca de 19.780 desalojados e 40 desabrigados, em um município de pouco mais de 20 mil habitantes.

Estragos em casas, ruas e serviços essenciais

Cerca de oito mil das 8,6 mil residências de Tupanciretã foram atingidas, e aproximadamente 99% da população do município foi afetada de alguma forma. Além das casas, houve danos em estabelecimentos, queda de árvores e postes, obstrução de vias e interrupção no fornecimento de energia e água. Os estragos reforçam a dimensão da crise provocada pelo temporal e a necessidade de ações imediatas de assistência.

A tempestade também atingiu outros 33 municípios gaúchos, que registraram ocorrências relacionadas a danos materiais. Diante da situação, o governador Eduardo Leite mobilizou a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar, além de autorizar a liberação imediata de R$ 2 milhões para auxílio emergencial.

Visita federal e plano de reconstrução

No sábado, o ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, desembarcou em Tupanciretã com uma comitiva do governo federal. Ele percorreu as áreas mais afetadas e também visitou o Assentamento Santa Rosa, ligado ao MST, onde uma criança morreu após a queda de um muro durante a tempestade.

Após a vistoria, o ministro afirmou que o governo federal vai trabalhar em parceria com a prefeitura e com o governo do estado para a reconstrução da cidade. Segundo ele, equipes técnicas vão contabilizar os danos em casas, praças, hospitais, unidades de saúde e escolas, elaborando planos de trabalho separados para cada estrutura atingida, de forma a acelerar a recuperação.

Ajuda humanitária e novo alerta no estado

Até o momento, três planos de trabalho estão em andamento: ajuda humanitária, compra de telhas e limpeza urbana. A assistência inclui alimentos, água, itens de higiene pessoal e outros materiais básicos, enquanto a retirada de entulho e a reposição de telhas devem ajudar a recuperar parte da infraestrutura atingida.

Em rede social, Eduardo Leite informou ainda que reconheceu o estado de calamidade pública e determinou a criação de uma nova edição do programa Volta por Cima, com auxílio emergencial de R$ 2,5 mil, em parcela única, para famílias em pobreza ou extrema pobreza que tiveram suas casas atingidas. O governo estadual vai destinar R$ 5 milhões para viabilizar o pagamento dos benefícios. Neste domingo (22), a Defesa Civil mantém alerta para novos temporais no Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo, rajadas acima de 80 km/h e acumulados de chuva que podem chegar a 120 mm em pontos isolados. (com informações da Agência Brasil)