Município foi o mais atingido pela passagem de um vendaval que também causou estragos em outras cidades gaúchas

Publicado em 21/11/2026 às 09:08

Alterado em 21/11/2026 às 09:08

Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, foi o município mais atingido pela tempestade que avançou sobre o estado entre a noite de quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta-feira (20). O temporal deixou três mortos e 60 feridos, além de provocar danos severos em milhares de casas.

Segundo a Defesa Civil, foram registradas 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a prejuízos materiais. A situação mais crítica ocorreu em Tupanciretã, onde cerca de 8 mil casas foram destruídas, de um total de 8,6 mil residências, evidenciando a força do vendaval que atingiu a região.

Outras cidades também registram prejuízos

Em São Domingos do Sul, a tempestade atingiu 1.434 pessoas e causou danos em residências e em dois estabelecimentos comerciais. Já em Lagoa Vermelha, 820 moradores foram afetados, 20 ficaram desalojados e 200 casas sofreram danos, incluindo quatro destelhamentos. Uma escola também foi atingida.

O município ainda registrou a queda de 30 árvores, quatro postes atingidos e quatro ruas obstruídas. Outras cidades, como Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau, também tiveram estragos, com destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia, vias bloqueadas e famílias desalojadas.

Governo mobiliza equipes e mantém alertas

Diante da gravidade da situação, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. O governo estadual também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para a contratação de máquinas e equipamentos destinados ao atendimento da população afetada.

A Defesa Civil emitiu novos alertas para esta sexta-feira, com previsão de chuva, granizo e ventos fortes. O risco de alagamentos e destelhamentos segue alto em municípios como Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha. Para São Francisco de Paula, o alerta indica chuva intensa e possibilidade de alagamentos.