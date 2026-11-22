A internação continua em Brasília com acompanhamento intensivo e sem mudanças relevantes na condução do tratamento até agora

Publicado em 22/11/2026 às 13:10

Alterado em 22/11/2026 às 15:38

O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado no hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta hospitalar. O boletim médico divulgado neste domingo informou que ele permanece em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional.

Segundo a equipe médica, o quadro é estável no momento, mas ainda exige acompanhamento intensivo. O hospital não detalhou os exames feitos durante o domingo nem indicou mudanças relevantes na condução do tratamento até a última atualização.

Exames e acompanhamento médico

Mais cedo, Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o ex-presidente passou a noite sem dor e realizou alguns exames de imagem pela manhã. Ela também disse que ele faria um raio-X com contraste, como parte da avaliação do quadro intestinal.

A internação começou na sexta-feira, 20, e no sábado o hospital já havia informado que Bolsonaro seguia na UTI com o mesmo diagnóstico. Na ocasião, foi iniciado o tratamento com suporte nutricional e a passagem de sonda gástrica.

O que diz a família

Michelle Bolsonaro pediu orações e afirmou esperar que o intestino do ex-presidente volte a funcionar normalmente, evitando a necessidade de um procedimento mais invasivo. Até agora, o hospital mantém a observação e não informou prazo para alta. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)