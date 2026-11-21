Ex-presidente está internado no Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta e com possibilidade de cirurgia

Publicado em 21/11/2026 às 14:00

Alterado em 21/11/2026 às 19:23

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido neste sábado (21) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais. Segundo o boletim médico mais recente, ele apresenta um quadro de abdômen agudo obstrutivo e ainda não há previsão de alta.

Apesar da gravidade do diagnóstico, a equipe informou que Bolsonaro está estável, conversa normalmente e respira sem ajuda de aparelhos. Os médicos, no entanto, não descartam a possibilidade de uma intervenção cirúrgica caso os sintomas não melhorem nos próximos dias.

Possibilidade de cirurgia e acompanhamento médico

O quadro exige monitoramento intensivo, e o ex-presidente permanece sob observação constante da equipe do hospital. A internação ocorreu na tarde de sexta-feira, depois que Bolsonaro reclamou de dores intensas na região abdominal.

Durante a madrugada, o filho Carlos Bolsonaro relatou nas redes sociais que o pai voltou a usar uma sonda nasal, utilizada para aliviar o estômago e permitir a retirada de resíduos alimentares. Segundo ele, quase um litro de material foi drenado no procedimento.

Decisão do STF libera visitas da família

No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou visitas diárias aos filhos Carlos, Jair Renan e Laura, além da enteada Letícia. As visitas devem respeitar os horários do hospital, e é proibida a entrada de aparelhos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios.

Carlos acompanha o pai no hospital, enquanto a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro está em retorno de uma viagem a Israel. Bolsonaro, de 71 anos, cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. (reportagem ampliada com informações da Ansa)