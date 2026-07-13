Temporal deixa 720 desabrigados em Eldorado do Sul

Tempestade com vento forte e granizo causou estragos na cidade gaúcha, que decretou emergência e suspendeu as aulas

Publicado em 13/07/2026 às 14:42

Alterado em 13/07/2026 às 14:44

A Defesa Civil de Porto Alegre segue mobilizada em apoio ao município de Eldorado do Sul, atingido por um forte temporal com granizo e vendaval, que levou à decretação de Situação de Emergência Foto: Defesa Civil POA/Divulgação

As chuvas que atingiram a região de Porto Alegre no fim de semana deixaram 720 desabrigados em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital gaúcha. Segundo a Defesa Civil local, a cidade foi afetada no sábado (11) por uma tempestade com ventos fortes e granizo, que provocou danos em diferentes pontos do município.

Ao todo, 180 casas foram destelhadas e 10 acabaram destruídas. Além dos prejuízos em moradias, postes e árvores foram derrubados, o que interrompeu o tráfego local e causou cortes no fornecimento de energia elétrica e água. Diante da situação, a prefeitura decretou estado de emergência.

Ajuda às famílias e suspensão das aulas

No fim de semana, as autoridades municipais distribuíram colchões, cobertores e roupas para as famílias afetadas. A prefeitura informou ainda que as casas danificadas ou destruídas serão reconstruídas com recursos dos governos estadual e federal, como parte das ações de recuperação após a tempestade.

Por causa dos estragos, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira (13). A medida foi adotada enquanto a cidade avalia os danos e organiza a assistência aos moradores atingidos pelo temporal.

Previsão indica mais chuva e frio no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há previsão de chuvas intensas a partir do dia 16 de julho no estado. Em Porto Alegre, as temperaturas mínimas dos próximos três dias devem ficar entre 10ºC e 11ºC, com máximas variando entre 17ºC nesta terça-feira e 24ºC na quinta.

Com a possibilidade de novo volume de chuva, a atenção segue voltada para áreas já afetadas pelos impactos do temporal. Moradores e autoridades permanecem em alerta diante da combinação de instabilidade climática e frio na região. (com informações da Agência Brasil)