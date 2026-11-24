A região da Lombardia, no norte da Itália, vai receber o Caminho Histórico de Santo Agostinho, uma proposta de peregrinação em quatro dias que retoma episódios centrais da vida do santo. A iniciativa será lançada entre 5 e 8 de dezembro e foi pensada como uma alternativa menor ao percurso tradicional, que leva 26 dias para ser concluído.

Promovido pela associação Caminho de Santo Agostinho, o novo trajeto foi elaborado para aproximar os peregrinos dos lugares ligados à conversão de Agostinho. A organização destaca que a rota não substitui o caminho principal, mas oferece uma leitura específica da história e da espiritualidade agostiniana.

Os lugares ligados à conversão de Santo Agostinho

O percurso começa em Cassago Brianza, identificado como o antigo Rus Cassiciacum, onde Agostinho permaneceu em 386. Depois, segue para Monza e chega a Milão, cidade em que o santo foi batizado por Santo Ambrósio na noite de Páscoa de 387.

O encerramento será em Pavia, na Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, local que abriga as relíquias de Santo Agostinho. A escolha do destino final reforça o caráter simbólico da caminhada, que conecta memória histórica, devoção e patrimônio religioso em um único percurso.

Homenagem ao papa Leão XIV e rito final

A peregrinação inaugural também será dedicada ao papa Leão XIV, primeiro pontífice da Ordem de Santo Agostinho. Segundo a associação, a iniciativa quer expressar proximidade com suas intenções de paz e com a memória das populações atingidas por conflitos.

No início de cada trecho, os peregrinos farão uma oração pelo Santo Padre. O encerramento está previsto para 8 de dezembro, data da Solenidade da Imaculada Conceição, quando haverá bênção final diante do relicário com as relíquias do santo e a entrega do testemunium aos participantes.

Uma rota aberta a diferentes modalidades de peregrinação

Embora tenha sido pensada como uma caminhada de quatro dias, a organização afirma que é possível percorrer apenas uma etapa. Isso se deve às conexões de trem e ônibus ao longo do trajeto, o que amplia o acesso de peregrinos com diferentes disponibilidades de tempo e preparo físico.

Com esse formato, o Caminho Histórico de Santo Agostinho pretende unir espiritualidade, história e praticidade. A proposta reforça a presença de Agostinho na Lombardia e oferece uma nova forma de vivenciar sua trajetória em lugares diretamente ligados aos momentos mais decisivos de sua vida.(com informações da Ansa)