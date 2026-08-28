Praiano é eleito o vilarejo mais bonito do mundo

O vilarejo de Praiano, no coração da Costa Amalfitana, no sul da Itália, foi eleito pela revista norte-americana Condé Nast Traveler como o mais bonito do mundo. A cidade aparece em primeiro lugar em uma lista que reúne 20 pequenos municípios considerados especialmente interessantes para viajantes de diferentes partes do planeta.

O ranking coloca Praiano à frente de destinos de grande destaque internacional, como a vila japonesa de Biei, na segunda posição, e Baños, no Equador, em terceiro lugar. A seleção reforça o apelo turístico de uma localidade que, embora menos famosa que vizinhos como Positano, ganhou espaço pela combinação entre paisagem, cultura e autenticidade.

O que torna Praiano especial

Na avaliação da Condé Nast Traveler, o charme de Praiano vai além da imagem clássica associada à Costa Amalfitana. Entre os pontos citados estão as praias de Gavitella e Marina di Praia, a Igreja de San Gennaro, os tradicionais azulejos de majólica e o patrimônio cultural que ajuda a definir a identidade da vila.

Outro aspecto destacado é a possibilidade de conhecer a região em um ambiente mais reservado. Segundo a revista, Praiano oferece uma experiência mais intimista, longe da movimentação dos resorts e dos destinos mais famosos da costa, mas ainda a poucos minutos de Positano.

Reconhecimento para a identidade local

Para o Distrito Turístico da Costa Amalfitana, a escolha representa um reconhecimento importante da identidade própria de Praiano e de uma face menos conhecida da região. Andrea Ferraioli, presidente do órgão, afirmou que a publicação valorizou elementos que fazem parte da essência da vila e ajudam a mostrar uma imagem menos previsível da costa.

Além de Praiano, a lista inclui outros destinos marcantes ao redor do mundo, como Bled, na Eslovênia, Lauterbrunnen, na Suíça, Cotswolds, na Inglaterra, Rothenburg ob der Tauber, na Alemanha, e Cadaquês, na Espanha. Todos foram lembrados por características naturais, históricas ou culturais que atraem visitantes de diferentes perfis.