Hábitos Ecológicos Simples Para o Viajante Moderno

Publicado em 06/05/2026 às 20:26

Alterado em 06/05/2026 às 20:26

O turismo tem uma pegada ambiental mensurável. Voos, alojamento, alimentação, transporte e o enorme volume de produtos descartáveis consumidos numa viagem típica contribuem para isso. A boa notícia é que reduzir esse impacto não exige mudar completamente a forma como viaja. Um pequeno conjunto de hábitos simples e consistentes faz uma diferença real sem acrescentar custos nem incómodos.



Opte pelo digital sempre que possível

Uma das formas mais simples de reduzir desperdício durante uma viagem é substituir itens físicos por alternativas digitais. Cartões de embarque, confirmações de hotel, guias de viagem, mapas e cartões SIM já têm equivalentes sem papel ou sem plástico que funcionam igualmente bem e não geram resíduos.



Os eSIM são um bom exemplo. Os cartões SIM tradicionais envolvem embalagens de plástico, um chip físico e muitas vezes um segundo cartão para substituir o que foi retirado do telemóvel. Um eSIM elimina tudo isso. Ao visitar Portugal, por exemplo, saiba mais sobre a cobertura específica da Holafly para o país e configure um plano digital antes da partida. O mesmo princípio aplica-se aos documentos de viagem. Guardar tudo em formato digital, com cópias de segurança offline, elimina a necessidade de itinerários impressos, mapas em papel e cópias físicas de bilhetes.



Leve um kit reutilizável

Ao longo de uma viagem de duas semanas, a quantidade de resíduos gerada por uma pessoa que compra uma garrafa de água ou recebe um saco de plástico em cada loja é significativa. Uma garrafa reutilizável, um saco de pano, um conjunto leve de talheres e um copo reutilizável para café resolvem a maioria das situações em que o plástico descartável seria a opção automática. Muitos aeroportos já têm pontos de enchimento de água depois da segurança, e cada vez mais cafés oferecem descontos a clientes que levam o seu próprio copo.



Escolha transporte terrestre em vez de voos curtos

Voar é a maior contribuição individual para a pegada de carbono de um viajante. Sempre que um deslocamento puder ser feito de trem, ônibus ou ferry num tempo razoável, optar por transporte terrestre reduz bastante as emissões.



Os trens, em particular, são uma alternativa prática para distâncias inferiores a cinco ou seis horas. Muitas redes ferroviárias europeias ligam grandes cidades com serviços frequentes e confortáveis, muitas vezes comparáveis em tempo total de viagem quando se conta o check-in no aeroporto e os transfers. Os trens noturnos cobrem distâncias maiores e ainda funcionam como alojamento, o que reduz também o custo de uma noite de hotel.



Coma alimentos locais e da época

Ingredientes importados têm um custo ambiental mais alto do que os de origem local, e isso aplica-se tanto às refeições consumidas em viagem como em casa. Comer em mercados locais e restaurantes que usam produtos regionais ajuda a reduzir a pegada ambiental. Os vendedores costumam obter os ingredientes localmente e preparar pratos que refletem o que está disponível naquela altura do ano. Este hábito também costuma resultar em refeições melhores. A comida mais fresca e saborosa em qualquer destino quase sempre é aquela que está sendo cultivada, colhida ou produzida ali perto.



Seja seletivo com a hospedagem

Grandes resorts com piscinas aquecidas, mudança diária de roupa de cama e extensos buffets consomem significativamente mais energia e água por hóspede do que propriedades menores e de gestão local. Casas de hóspedes, eco lodges e hotéis familiares tendem a operar com uma pegada mais leve, em parte pela escala e em parte porque os proprietários vivem na comunidade e têm interesse direto no seu bem-estar.



Ao reservar, procure propriedades que mencionem práticas concretas de sustentabilidade. Ações específicas, como energia solar, recolhimento de água da chuva ou parcerias com produtores alimentares locais, são indicadores muito mais relevantes do que um logotipo verde no site.



Reduza o consumo diário de água e energia

Hotéis e alojamentos consomem energia e água em nome de cada hóspede. Pequenos ajustes nos hábitos diários reduzem esse consumo sem qualquer perda de conforto. Reutilizar toalhas em vez de pedir toalhas frescas todos os dias, desligar o ar condicionado ao sair do quarto e tomar banhos mais curtos são mudanças que fazem diferença.



São os mesmos hábitos que muitas pessoas já seguem em casa, mas tendem a abandonar nas férias porque a conta dos serviços não lhes chega diretamente. Mantê-los é uma das formas mais simples e ignoradas de reduzir o impacto ambiental total de uma viagem.



Compense o que não pode ser evitado

Algumas emissões são inevitáveis, sobretudo em voos de longa distância. Programas de compensação de carbono permitem aos viajantes financiar projetos de energia renovável, reflorestamento ou iniciativas comunitárias que compensam as emissões geradas pela viagem. A qualidade desses programas varia, por isso vale a pena procurar os que são verificados de forma independente e transparentes quanto ao destino do dinheiro.



Pequenos hábitos repetidos muitas vezes

Nenhuma ação isolada transforma uma viagem numa experiência de impacto zero. O valor está no efeito acumulado. Cada escolha, vista isoladamente, é pequena, mas aplicada de forma consistente ao longo de uma viagem, e de muitas viagens, soma-se numa pegada ambiental significativamente menor.

