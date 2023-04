Qual é a diferença entre um hotel e um resort?

Ter tempo livre é extremamente necessário para realizar certas atividades que envolvem autoconhecimento, melhorar as relações sociais, descansar da rotina, das não obrigações e poder curtir diferentes tipos de planos que, com a agitação do dia a dia, muitas vezes são impossíveis.

Por esses motivos, as férias são um dos momentos mais esperados por todos, inclusive aqueles que viajam a trabalho, quando também podem ter momentos de relax e prazer. Embora sejam apenas alguns dias, eles são sempre suficientes para desconectar da rotina e uma boa oportunidade para conhecer novos destinos, culturas, histórias, experimentar pratos típicos e interagir com as pessoas que habitam o destino em questão.



Ao organizar uma viagem, são vários os detalhes que devem ser analisados com perfeição: qual meio de transporte é mais conveniente, as atividades que é possível realizar, quais são os imperdíveis do destino, qual é a melhor época do ano para visitá-lo, quantos dias são necessários para explorar seus cantos e, o mais importante de todos, que tipo de hospedagem é mais conveniente para o plano de viagem que temos.



Se você estiver procurando por resorts all inclusive Brasil, poderá descobrir as diferenças com os hotéis e quais são os recomendados. Desse modo poderá encontrar o perfeito para você ter uma estadia inesquecível.

Algumas diferenças entre um hotel e um resort

Embora ambas opções sejam ideais para receber hóspedes temporariamente, possuem algumas diferenças que podem fazer com que você prefira uma em detrimento da outra, dependendo de suas preferências, destino escolhido, plano de viagem e orçamento. A principal diferença está nos serviços oferecidos e na localização.

Os hotéis estão preparados para receber hóspedes temporariamente e geralmente oferecem apenas hospedagem e alimentação, além de estarem localizados em áreas populares para que as pessoas possam passear e desfrutar da cidade. Embora alguns hotéis modernos ofereçam alguns serviços adicionais, é provável que você precise sair deles para encontrar tudo o que deseja em suas férias.

Os resorts, por outro lado, são hospedagens onde você pode cobrir todas as suas necessidades sem sair de lá. Eles oferecem refeições, entretenimento, lojas e uma infinidade de atividades que já estão incluídas na tarifa que você adquiriu.

Existem diferentes tipos de resorts, dependendo da experiência que você deseja ter: ideais para férias em família, com amigos, perfeitos para viagens de negócios ou para uma estadia romântica a dois. Além disso, dependendo do local, alguns têm temas muito específicos: filmes conhecidos mundialmente, canais de televisão ou decorações que remetem a uma época determinada.



Por outro lado, os resorts geralmente estão localizados em ambientes naturais, o que facilita a realização de certas atividades. Por exemplo: se você deseja passar suas férias na praia, praticar esportes aquáticos ou relaxar em uma sessão de massagem de frente para o mar, provavelmente o ideal para você seja um resort localizado perto do mar.

No entanto, se você prefere a neve e esportes extremos, pode encontrar o lugar perfeito perto das montanhas. Mas seja qual for a opção que você escolher, todos lhe proporcionarão o necessário para que você possa realizar suas atividades favoritas sem limitações.

Alguns dos melhores resorts no Brasil

O Brasil é um dos países mais escolhidos por milhares de turistas do mundo inteiro e do próprio país para passar as férias. Isso porque possui muitos atrativos que são impossíveis de ignorar: clima fantástico o ano todo, a Bacia Amazônica, as Cataratas do Iguaçu, vinícolas, florestas, praias, o Cristo Redentor e a festas de Carnaval reconhecidas no mundo todo pela sua alegria, música, danças e trajes incríveis.

Embora muitos destinos sejam escolhidos para fazer turismo, Porto Seguro e Porto de Galinhas se tornaram os mais populares nos últimos anos.

Os resorts geralmente estão localizados em ambientes naturais (Foto: Divulgação)

[Rio de Janeiro] O Brasil é um dos países mais escolhidos por milhares de turistas do mundo inteiro (Foto: Divulgação)

Portobello Praia Hotel

Este é um dos resorts all inclusive de 5 estrelas que se encontra em Porto Seguro, a pouco mais de 7km do centro da cidade.

Possui um restaurante que serve o melhor comida brasileira e pratos internacionais, e um bar na praia para poder degustar seus coquetéis favoritos.

Se você é amante do esporte, saiba que esta hospedagem possui campo de golfe, quadra de tênis, salão de jogos e campo de futebol. Por outro lado, se viajar em família com crianças pequenas, não precisa se preocupar, pois este resort conta com piscina infantil e espaços criados especialmente para os mais pequenos, para que eles também tenham uma estadia inesquecível.

Se o seu objetivo é relaxar, também poderá desfrutar do salão de beleza, cabeleireiro e sauna, que estão incluídos na tarifa.

Enotel Porto de Galinhas

Porto de Galinhas também oferece uma ampla variedade de resorts all inclusive. O Enotel Porto de Galinhas é uma hospedagem 5 estrelas e está localizado de frente para o mar, a apenas 2 km do calçadão e das piscinas naturais.

As opções gastronômicas são impressionantes: além do café da manhã diário, o resort possui restaurantes temáticos que oferecem diferentes variedades de comida típica de Portugal, Ásia e internacional de um modo geral. Por sua vez, os lanches oferecidos nos bares incluem sanduíches e aperitivos.

Se planeja uma viagem divertida com a família ou amigos, aqui não terá de que se preocupar, pois a hospedagem oferece shows noturnos com música ao vivo, espaços para crianças e serviço de babá para que todos possam se divertir.

Para os momentos de relax na praia, o resort oferece cadeiras e toalhas de praia para poder contemplar sem restrições as paisagens e a natureza.

Além disso, possui campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, campo de golfe e parque infantil para aqueles que amam esportes e não querem deixar o exercício de lado nem mesmo durante as férias.

Os momentos de lazer são extremamente necessários e saudáveis para todas as pessoas, portanto, se estiver planejando uma viagem para qualquer parte do país, não hesite em explorar todas as opções de resorts all inclusive, para poder escolher o perfeito para você.