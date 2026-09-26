Chuva avança pelo interior do Nordeste e chega ao Matopiba

As chuvas avançam pelo interior do Nordeste desde essa sexta-feira (25) e chegam à região agrícola do Matopiba, que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Segundo o Inmet, o céu fica com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente entre Maranhão e Piauí.

No centro-sul da Bahia, o órgão mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestade. No oeste baiano, as chuvas ocorrem de forma isolada, e também há possibilidade de precipitação em outras áreas do litoral e do interior nordestino.

Alertas também atingem Norte e Centro-Oeste

No Norte do país, o Inmet emitiu alerta amarelo para chuvas intensas no centro, oeste e noroeste do Amazonas, além do sudoeste de Roraima. No restante desses estados, assim como no sul do Pará e no Tocantins, a previsão é de chuva com trovoadas.

No Centro-Oeste, as áreas de instabilidade devem se concentrar entre o norte e leste de Mato Grosso, o norte de Goiás e o Distrito Federal, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas seguem em alta, com destaque para Cuiabá, que pode chegar a 40°C.

Calor predomina e geada deixa de ser prevista no Sul

No Sul, o sol predomina na maior parte da região. A exceção é o sul do Rio Grande do Sul, que tem aviso amarelo de perigo potencial para tempestade com queda de granizo. No restante do estado, ainda há chance de chuva isolada, mas o cenário é de elevação das temperaturas.

De acordo com a previsão, não há mais expectativa de geada. Entre as capitais, Curitiba deve registrar mínima de 10°C, enquanto Porto Alegre pode chegar a 26°C. Em outras áreas do país, o calor segue intenso e reforça a sensação de tempo abafado.

Sudeste terá céu nublado e chuva isolada

No Sudeste, o céu fica com muitas nuvens em grande parte da região. Há chance de chuvas isoladas no noroeste, oeste, centro e sudeste de Minas Gerais, além de Rio de Janeiro e Espírito Santo.

As temperaturas também sobem rapidamente, com máxima de 29°C no Rio de Janeiro e mínima de 15°C em São Paulo. O cenário indica mudança no tempo em diferentes estados, mas sem previsão de fenômenos mais severos em grande parte da região. (com informações da Agência Brasil)