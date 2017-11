Os negócios das empresas com o escritório de Fichtner: 'JB' já alertava

Tamanho do Texto: +A -A

Os procuradores que investigam o esquema de corrupção no governo Sérgio Cabral, que resultou na prisão do ex-chefe da Casa Civil Régis Fichtner, informaram na quinta-feira (23) que apuram também um esquema de corrupção no uso de precatórios por empresas que tinham dívidas, tributos e impostos com o governo do estado, e também por empresas que tinham interesse em fazer negócios com o governo e que procuravam justamente o escritório de advocacia de Fichtner.

O Jornal do Brasil já vinha alertando desde 2012 sobre os negócios nebulosos de Fichtner com o governo.

Régis Fichtner foi preso na quinta-feira

Em janeiro, deste ano, o JB publicou:

Especula-se sobre a possibilidade de os irmãos Fichtner assumirem a defesa de Cabral. Afinal, durante mais de 20 anos trabalharam com o ex-governador, e eles têm um dos mais importantes escritórios de advocacia do Rio.

Eles poderão ser os novos colaboradores de Cabral, como sempre foram. Não haveria nem problemas de ordem financeira, pela proximidade e amizade que possuem.

Em fevereiro, o JB afirmava:

Além de citar repasse de propinas a figurões do PMDB e do PSDB, a delação do empresário Fernando Cavendish, o grande amigo do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), promete balançar as estruturas do mundo do Direito, com a citação de alguns advogados do Rio de Janeiro.

Também em fevereiro, o JB destacava que Fichtner poderia estar articulando sua delação.

A informação pode surpreender a todos, mas dizem que é verdade: Fala-se que o advogado Regis Fichtner que foi secretário da Casa Civil do ex-governador Sérgio Cabral, e também seu suplente como senador, e ainda procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, estaria fazendo delação premiada. A confirmar.

Em agosto deste ano, o JB destacou:

"Juristas" ligados ao esquema do ex-governador Sérgio Cabral, já preocupados, começam a ouvir advogados com boas ligações.

