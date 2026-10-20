Secretário de Queimados morre baleado em abordagem da PM no Rio

Jefferson Dias da Silva foi atingido durante uma ação policial na Avenida Brasil

Publicado em 20/10/2026 às 08:04

Alterado em 20/10/2026 às 11:45

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva, morreu na noite desta segunda-feira (19) após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O carro em que ele estava foi atingido por disparos feitos por policiais, segundo informações divulgadas pelas autoridades.

A Polícia Militar informou que os agentes tentaram abordar um veículo na Avenida Brasil, na pista sentido zona oeste, na altura de Bonsucesso, na zona norte da cidade. Em nota, a corporação lamentou a morte do político e afirmou que as circunstâncias do caso serão esclarecidas pelas investigações em andamento.

Investigação foi aberta pela Polícia Civil

O local foi preservado e a área ficou isolada para a realização da perícia. O Comando da PM também instaurou um procedimento apuratório para verificar a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi realizada, os policiais militares foram ouvidos e as imagens das câmeras corporais serão analisadas. Outras diligências seguem em andamento para apurar todos os fatos.

Prefeitura de Queimados lamenta a morte

A prefeitura de Queimados divulgou nota de pesar pela morte do secretário, destacando a perda de Jefferson Dias da Silva. Ele também já havia exercido o cargo de vereador no município, o que ampliou a comoção entre autoridades locais e moradores. (com