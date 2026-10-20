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Terça, 20 de Outubro de 2026

POLÍCIA

Secretário de Queimados morre baleado em abordagem da PM no Rio

Jefferson Dias da Silva foi atingido durante uma ação policial na Avenida Brasil

Por JB POLÍCIA
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Publicado em 20/10/2026 às 08:04

Alterado em 20/10/2026 às 11:45

Jefferson Dias da Silva Foto: reprodução

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva, morreu na noite desta segunda-feira (19) após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O carro em que ele estava foi atingido por disparos feitos por policiais, segundo informações divulgadas pelas autoridades.

A Polícia Militar informou que os agentes tentaram abordar um veículo na Avenida Brasil, na pista sentido zona oeste, na altura de Bonsucesso, na zona norte da cidade. Em nota, a corporação lamentou a morte do político e afirmou que as circunstâncias do caso serão esclarecidas pelas investigações em andamento.

Investigação foi aberta pela Polícia Civil

O local foi preservado e a área ficou isolada para a realização da perícia. O Comando da PM também instaurou um procedimento apuratório para verificar a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi realizada, os policiais militares foram ouvidos e as imagens das câmeras corporais serão analisadas. Outras diligências seguem em andamento para apurar todos os fatos.

Prefeitura de Queimados lamenta a morte

A prefeitura de Queimados divulgou nota de pesar pela morte do secretário, destacando a perda de Jefferson Dias da Silva. Ele também já havia exercido o cargo de vereador no município, o que ampliou a comoção entre autoridades locais e moradores. (com

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