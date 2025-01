Menina de 2 anos baleada no Rio está em estado grave

Publicado em 28/01/2025 às 08:56

Alterado em 28/01/2025 às 08:56

Por Douglas Corrêa - É grave o estado de saúde da menina Mirella Pinho Francisconi, de dois anos de idade, baleada na cabeça, na Avenida João Ribeiro, no bairro de Pilares, no Rio de Janeiro. A criança voltava da praia de Copacabana, no último domingo (26) e dormia no colo da mãe quando foi atingida por um tiro na cabeça.

A vítima foi atendida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier e, por conta da gravidade do ferimento, acabou transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

A criança foi operada e permanece internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O tiro que atingiu Mirella foi o primeiro caso de criança baleada na região metropolitana do Rio, no início de 2025.

Assaltantes

Segundo a Polícia Civil, mãe e filha ficaram em meio a um tiroteio, provocado por assaltantes. Na hora do crime, outras cinco crianças que também voltavam da praia com Mirella aguardavam um carro de aplicativo para retornar para casa.

Para o Instituto Fogo Cruzado, que contabiliza casos de violência, só em 2024 foram 26 crianças baleadas no Rio. Quatro morreram.

O levantamento do aplicativo indica que - desde de julho de 2016 - 698 pessoas entre zero e 17 anos foram baleadas no Rio, o que representa uma média de uma criança ou adolescente baleados a cada quatro dias. Desse total, 309 crianças e adolescentes acabaram morrendo. (com Agência Brasil)