Saiba quanto a cantora Ludmila ganhará de cachê para cantar no réveillon de Niterói

...

Publicado em 07/12/2025 às 17:59

Alterado em 07/12/2025 às 18:11

É sabido que a Prefeitura de Niterói anda com a burra cheia, por obra e graça dos royalties do petróleo. Não ao acaso, anda fazendo obras a dar com pau, não economizando nos cubos de concreto.

Agora chega a notícia de que aquele governo municipal, comandado pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT), conhecido na cidade como "o homem que não cumpre acordos", não tem economizado para o Natal. O orçamento das festas do Papai Noel e do réveillon soma 17 milhões. Isso mesmo! 17 milhões de reais para encher o pedaço de luzes piscando e presépios de gosto duvidoso.

Não é nada, não é nada, é grana a dar com pau em um lugar que não recicla nem 20% do seu lixo.

Contratada para ser a atração principal da festa do 31 de dezembro, quando haverá shows na Praia de Icaraí, a cantora Ludmilla vai entrar 2026 com a carteira recheada.

Só de cachê pessoal, à parte a parafernália de som e músicos que a acompanham, ela cobrou R$ 1 milhão - e ninguém regateou. Simples assim: para enxaropar a moçada animada que estará presente nas areias da praia, a Lud levará para casa um caminhão de dinheiro meu, seu, nosso.

A comparar com o cachê recebido pelo cantor Zeca Pagodinho, que fez show no 22 de novembro, festa de aniversário da cidade, o cachê da Ludmilla está bem fora da tabela dos músicos: Zeca ganhou R$ 390 mil só pra ele.

E há quem diga que o prefeito já mergulhou de cabeça na campanha eleitoral de 2026, com a meta de eleger sua mulher deputada estadual.

Não se sabe se uma coisa tem a ver com a outra, mas a Prefeitura vai liberar de R$ 100 mil a R$ 150 mil para cada um dos taxistas (há 1.900 no município), a fim de que eles comprem carros novos, à gasolina, elétricos ou híbridos.

Detalhe: a cobrança será sem juros, em 60 vezes. Se não pagar, reparcela, e vida que segue...