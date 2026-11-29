Boletim da SES-RJ aponta alta recente nas notificações, mas sem avanço proporcional na solicitação de leitos hospitalares

Publicado em 29/11/2026 às 13:30

Alterado em 29/11/2026 às 13:30

O estado do Rio de Janeiro registrou 20.196 casos confirmados de covid-19 desde o início de 2026 até 27 de novembro. No mesmo período, foram contabilizadas 656 internações e 81 óbitos. Só entre 15 e 21 de novembro, na última semana epidemiológica informada, houve 2.424 novos casos confirmados.

Com o avanço recente das notificações, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) retomou a divulgação do Panorama Covid. O boletim reúne indicadores como atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), taxa de testes positivos e outros dados usados para acompanhar o comportamento da doença no estado.

Internações seguem estáveis

De acordo com a SES-RJ, apesar do crescimento na circulação do vírus, a demanda por leitos se manteve estável. Para a pasta, isso indica que os casos não têm apresentado o mesmo nível de gravidade observado em ondas anteriores da doença.

A superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, Luciane Velasque, afirmou que o aumento de circulação viral não veio acompanhado de crescimento semelhante nas solicitações de leitos e nos óbitos. Segundo ela, o quadro sugere um padrão de menor gravidade da sublinhagem que circula atualmente no estado.

Variante e sublinhagem em circulação

Ao longo de 2026, a variante Ômicron permaneceu predominante entre as amostras analisadas pela secretaria. A partir do fim de agosto, passou a ser identificada a circulação da sublinhagem MC.10.1.7, que teve maior presença nas amostras coletadas em setembro e outubro.

A vigilância genômica ajuda a entender como o vírus se comporta no estado e orienta as ações de saúde pública. Mesmo com a mudança no perfil das amostras, a SES-RJ reforça que o cenário atual exige monitoramento contínuo e atenção aos grupos de risco.

Vacinação segue como principal proteção

Até 24 de novembro, foram aplicadas 721.950 doses da vacina contra a covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. Em 2025, o total havia sido de 679.322 doses, segundo dados do Ministério da Saúde.

O público-alvo da vacinação inclui pessoas a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidade e indivíduos com deficiência permanente a partir de 12 anos. A secretaria destaca que a imunização continua sendo a forma mais eficaz de proteção contra a doença.