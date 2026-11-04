Cristo Redentor será iluminado em azul em homenagem a Santos Dumont

Cerimônia no Rio celebra os 120 anos do primeiro voo do 14-Bis e reúne música, bênção e iluminação especial

Publicado em 04/11/2026 às 12:02

Alterado em 04/11/2026 às 12:02

O Cristo Redentor será iluminado de azul, nesta quarta (4), em uma cerimônia dedicada à memória de Alberto Santos Dumont e aos 120 anos de seu pioneiro voo, considerado o marco inicial da aviação mundial. A programação acontece no Rio de Janeiro e reúne apresentação musical, celebração religiosa e a iluminação especial do monumento, um dos principais símbolos do Brasil.

A iniciativa é promovida pela Força Aérea Brasileira, por meio do Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR), em parceria com o Santuário Cristo Redentor. O evento também destaca o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorado em 23 de outubro, além de reforçar a importância histórica de Santos Dumont para a aviação.

Programação da cerimônia

A solenidade terá início às 17h, com apresentação da Banda de Música da Base Aérea de Santa Cruz. Em seguida, às 18h, haverá a bênção conduzida pelo Capelão Militar Padre Daniel da Silva. A iluminação do monumento está prevista para 18h20, marcando o momento central da homenagem.

Além do simbolismo da data, a cerimônia encerra as comemorações do chamado Mês da Asa, período em que a FAB promove atividades cívicas, culturais, esportivas e sociais em diferentes regiões do país. A celebração deste ano ganha relevância adicional pelos 120 anos do voo de Santos Dumont e pelos 85 anos de criação da Força Aérea Brasileira.

Significado da homenagem

Segundo a FAB, a iniciativa busca preservar a história da aviação brasileira, valorizar o legado do Pai da Aviação e reconhecer o trabalho de homens e mulheres que atuam diariamente na missão da Força Aérea. A presença da celebração em espaço público também tem o objetivo de aproximar a sociedade das ações de defesa e controle do espaço aéreo nacional.

Com o Cristo Redentor iluminado em azul, a homenagem une memória, identidade nacional e reconhecimento institucional em uma das paisagens mais conhecidas do país. A data reforça a trajetória de Santos Dumont e o papel da aviação na integração do território brasileiro.