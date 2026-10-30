Motorista infarta e engavetamento de 20 veículos deixa feridos no Rio

Um acidente envolvendo 20 veículos na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 11 feridos na manhã desta sexta-feira (30). O engavetamento ocorreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após um ônibus perder o controle e provocar a colisão em série.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações indicam que o motorista do coletivo passou mal antes do acidente. A concessionária Ecovias Rio Minas informou que o condutor morreu de infarto.

Vítimas foram levadas a hospitais da região

A Ecovias Rio Minas afirmou que nenhuma das pessoas feridas sofreu lesões graves. Seis vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, enquanto outras cinco foram levadas ao Hospital Municipal de São João de Meriti.

Equipes de socorro atuaram no atendimento às vítimas e na organização do tráfego no trecho afetado, que ficou comprometido após o engavetamento.

Polícia investiga a morte do motorista

A Delegacia de São João de Meriti (64ª DP) investiga a morte do motorista do ônibus e as circunstâncias do acidente. A principal linha apurada, até o momento, é de que ele tenha passado mal antes de perder o controle do veículo. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)