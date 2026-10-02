Multidão acompanha Lula em caminhada no Rio

Uma grande concentração acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta sexta-feira (2), no Rio de Janeiro. Com bandeiras vermelhas e palavras de ordem, apoiadores se reuniram em clima de mobilização para a reta final da eleição e defenderam a vitória de Lula já no primeiro turno.

O ato teve forte presença de militantes de diferentes idades e marcou a agenda política da capital fluminense na véspera da votação. A caminhada reuniu participantes de partidos aliados, movimentos populares e setores da sociedade civil organizada.

Trajeto entre Candelária e Cinelândia

A caminhada seguiu da Igreja da Candelária até a Cinelândia, onde Lula discursou ao lado de aliados como Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio, além de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), nomes ao Senado. O percurso foi tomado por apoiadores que repetiam palavras de ordem e exaltavam a presença do ex-presidente no centro da cidade.

Segundo dirigentes do PT no estado, a presença de Lula no Rio em um momento decisivo da campanha tem peso simbólico e reforça a disputa por votos no estado. As falas durante o ato foram marcadas por ataques ao bolsonarismo e pela defesa de uma virada ainda no primeiro turno.

Neste sábado (3), Lula caminhará no Centro de SP.

Movimentos sociais reforçam apoio

A participação de movimentos populares foi um dos destaques da mobilização. O MST esteve entre as principais organizações presentes, com lideranças defendendo que apoiar Lula significa preservar conquistas democráticas e sociais acumuladas nos últimos anos e impedir a volta de um cenário de intolerância e ataques às instituições.

A deputada estadual Marina do MST, candidata à reeleição, afirmou que o momento exige defesa das conquistas já alcançadas. Para representantes da coordenação nacional do movimento, a caminhada também reafirma o compromisso de derrotar o bolsonarismo na cidade e em todo o país.

Juventude e memória das políticas sociais

Entre os presentes, jovens lembraram programas como Bolsa Família e ProUni, apontando o impacto dessas políticas nas trajetórias de suas famílias. A estudante de Jornalismo Railane Rilary, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, disse que participou do ato para defender oportunidades semelhantes para as próximas gerações.

Os relatos destacaram que, para muitos apoiadores, a candidatura de Lula representa a continuidade de políticas públicas que ajudaram famílias a sair da pobreza e abriram caminho para o acesso ao ensino superior. A mobilização, segundo os participantes, reuniu memória, expectativa e disputa política em um dos pontos mais simbólicos do centro do Rio. (reportagem ampliada com informações do Brasil de Fato)