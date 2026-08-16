ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Domingo, 16 de de 2026

RIO

Ônibus tomba na BR-040 e deixa oito mortos em Petrópolis

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo e envolveu um veículo que seguia de Belo Horizonte para Copacabana

Por JB RIO
[email protected]

Publicado em 16/08/2026 às 11:39

Alterado em 16/08/2026 às 11:39

O tombamento de um ônibus no km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixou oito mortos na madrugada deste domingo (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal. O veículo da empresa Estrela Guia Turismo seguia de Belo Horizonte para Copacabana, na zona sul do Rio, e transportava 47 pessoas quando tombou por volta das 4h30.

Equipes de socorro atenderam as vítimas ainda no local e encaminharam os feridos para unidades de saúde da região. Entre os hospitais que receberam pacientes estão o Santa Teresa, em Petrópolis, além do Adão Pereira Nunes e do Getúlio Vargas, em Duque de Caxias.

Atendimento às vítimas e impacto no trânsito

O acidente provocou reflexos no fluxo da BR-040, uma das principais ligações entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A pista só foi liberada pouco depois das 7h da manhã, após o trabalho das equipes de resgate e da autoridade rodoviária.

A ocorrência segue em atualização, com novos detalhes sobre o estado das vítimas e as circunstâncias do tombamento sendo apurados pelas autoridades competentes.

Tags:

acidente

br-040

Estrela Guia Turismo

morte

mortes

ônibus

Petrópolis

PRF

rio de janeiro

são paulo

Tombamento

Deixe seu comentário