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Ônibus tomba na BR-040 e deixa oito mortos em Petrópolis
Por JB RIO
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Publicado em 16/08/2026 às 11:39
Alterado em 16/08/2026 às 11:39
O tombamento de um ônibus no km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixou oito mortos na madrugada deste domingo (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal. O veículo da empresa Estrela Guia Turismo seguia de Belo Horizonte para Copacabana, na zona sul do Rio, e transportava 47 pessoas quando tombou por volta das 4h30.
Equipes de socorro atenderam as vítimas ainda no local e encaminharam os feridos para unidades de saúde da região. Entre os hospitais que receberam pacientes estão o Santa Teresa, em Petrópolis, além do Adão Pereira Nunes e do Getúlio Vargas, em Duque de Caxias.
Atendimento às vítimas e impacto no trânsito
O acidente provocou reflexos no fluxo da BR-040, uma das principais ligações entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A pista só foi liberada pouco depois das 7h da manhã, após o trabalho das equipes de resgate e da autoridade rodoviária.
A ocorrência segue em atualização, com novos detalhes sobre o estado das vítimas e as circunstâncias do tombamento sendo apurados pelas autoridades competentes.