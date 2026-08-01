26 mil clientes sem energia no Rio ainda depois do vendaval

Light e Enel Rio seguem com equipes em campo para concluir os reparos mais complexos

Publicado em 01/08/2026 às 13:40

Alterado em 01/08/2026 às 17:59

Mais de 26 mil clientes das concessionárias Light e Enel Rio permanecem sem fornecimento de energia elétrica neste sábado (1º), após o vendaval que atingiu o estado do Rio de Janeiro na última quarta-feira (29). Os ventos chegaram a 105,5 km/h no Aeroporto Internacional do Galeão e provocaram danos em diferentes pontos da rede.

As duas empresas continuam com equipes em campo para recompor a infraestrutura afetada e restabelecer o serviço aos moradores atingidos. Os reparos avançam de forma gradual, porque parte das ocorrências envolve queda de árvores, danos em postes e rompimento de cabos.

Light concentra reparos na zona oeste e na Baixada

A Light informou que cerca de 14 mil consumidores seguem sem energia, de um total de 1,1 milhão afetados pelo temporal. Segundo a concessionária, os casos mais complexos estão concentrados em bairros da zona oeste da capital, como Campo Grande e Santa Cruz, além de municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Para acelerar o atendimento, a empresa reforçou as equipes de emergência com cerca de 1,5 mil profissionais nas ruas. Também foram instalados geradores em áreas de difícil acesso, garantindo fornecimento provisório enquanto os técnicos substituem postes, cabos e outros equipamentos danificados.

Enel diz ter religado 99,7% dos clientes

A Enel Rio informou que restabeleceu o fornecimento para 99,7% dos clientes afetados pelo vendaval. Mesmo assim, cerca de 12 mil consumidores ainda estavam sem energia na manhã deste sábado, segundo a companhia.

Desse total, aproximadamente 1,3 mil correspondem às primeiras ocorrências registradas após o temporal e estão concentrados em Paraty, na Costa Verde fluminense. Nesses locais, a reconstrução da rede exige a substituição de postes, transformadores e cabos, além da retirada de árvores de grande porte que atingiram a estrutura.

Trabalhos dependem da liberação de vias

Em alguns pontos, as equipes só conseguem avançar quando há liberação das vias interditadas e remoção completa dos obstáculos que impedem o acesso. Por isso, o restabelecimento total ainda depende da conclusão de serviços mais demorados, especialmente nos trechos em que a rede precisou ser reconstruída.

As concessionárias seguem monitorando as ocorrências e atuando nas áreas mais afetadas até a normalização completa do fornecimento de energia no estado.