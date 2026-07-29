Temporal no Rio deixa mortos, desaparecido e causa caos na cidade

Duas pessoas morreram após a queda de um muro provocada pelos fortes ventos registrados no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 29. O acidente aconteceu em Santa Teresa, na região central da cidade, na Rua Itapiru, perto do túnel da Rua Alice. Um carro também foi atingido.

Em Angra dos Reis, um pescador está desaparecido na região de Manbucaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes seguem nas buscas, mas ainda não é possível informar um número consolidado de mortos e desaparecidos enquanto as operações continuam nas ruas.

Energia e transporte foram afetados em várias regiões

Os ventos provocaram falhas no fornecimento de energia elétrica em diferentes bairros do Rio e também interromperam a circulação de metrôs e trens que atendem a capital e a região metropolitana. As linhas 1, 2 e 4 do metrô já voltaram a operar, mas ainda passam por normalização.

Nos ramais de trem, a situação é semelhante. A TrensRJ informou que as equipes de manutenção estão mobilizadas para restabelecer a operação com segurança no menor tempo possível, enquanto os passageiros recebem avisos pelos canais de comunicação da empresa.

Ponte, aeroportos e ruas sob impacto da ventania

Na Ponte Rio-Niterói, a operação Comboio chegou a ser ativada em alguns momentos, com a circulação sendo ajustada conforme a intensidade dos ventos. No momento, o sistema está desativado, mas o tráfego segue lento, de acordo com a concessionária Ecovias.

Os aeroportos também foram afetados. Quatro voos com destino ao Galeão foram desviados ao longo da tarde. No Santos Dumont, seis voos foram desviados, quatro decolagens foram canceladas e, depois, o terminal teve as operações interrompidas por causa da queda de energia.

Defesa Civil mantém alerta e pede cautela à população

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado, incluindo 93 cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. A Light disse que o fornecimento já foi restabelecido nas regiões da zona sul, do centro e da Tijuca, atribuindo a falha a um problema externo ao sistema.

O Cemaden-RJ emitiu alerta às 15h30 para os efeitos da aproximação de uma frente fria pelo oceano, com vigência até as 7h de quinta-feira, 30. A previsão da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros indica rajadas moderadas em todo o estado, com ventos pontualmente fortes nas áreas litorâneas. O prefeito Eduardo Cavaliere pediu que a população evite deslocamentos desnecessários e não permaneça em áreas abertas ou próximas a marquises.