Colisão de helicópteros deixa seis mortos no Recreio, no Rio

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Publicado em 14/06/2026 às 11:55

Alterado em 14/06/2026 às 12:32

Seis pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros na manhã deste domingo, 14, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam nas aeronaves.

O acidente aconteceu na Avenida das Américas, sentido Recreio, onde os helicópteros caíram em um pátio com veículos. Ao menos 20 carros foram atingidos e as chamas se espalharam rapidamente, exigindo a atuação de quatro unidades dos bombeiros, acionadas por volta das 9h.

Incêndio e risco maior por veículos elétricos

Por volta das 10h50, o trabalho dos bombeiros já estava praticamente finalizado e o fogo havia sido extinto. De acordo com a corporação, havia risco maior de propagação das chamas porque parte dos veículos atingidos era elétrica.

Informações iniciais indicam que cinco vítimas estavam em um dos helicópteros e a sexta pilotava a outra aeronave envolvida no acidente. Esses dados, no entanto, ainda dependem de confirmação após a perícia. Até a última atualização, os mortos não tinham sido identificados.

Moradores relataram explosões e fumaça preta

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e imagens da ocorrência. As gravações mostram uma fumaça preta e espessa sobre a região, além de relatos de fortes barulhos semelhantes a explosões.

Com o acidente, um trecho da Avenida das Américas precisou ser fechado. Pedaços dos helicópteros foram encontrados em vários pontos do local, que foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e para a perícia técnica.

Investigação sobre a causa da colisão

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado para acompanhar o caso. Ainda não se sabe o que provocou a colisão entre as aeronaves.