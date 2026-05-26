Prêmio David Miranda tem nova edição

Publicado em 26/05/2026 às 16:17

Alterado em 26/05/2026 às 16:17

Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio David Miranda, que vai distribuir mais de meio milhão de reais para iniciativas sociais no estado do Rio de Janeiro.



As categorias são: Infância & Juventude Acolhida, Educação em favelas e periferias; Saúde mental; Programas esportivos e de lazer; Igualdade para a população LGBT+; Proteção Animal; e Cultura.

“A cada ano estamos aumentando nosso impacto, apoiando mais projetos que representam algumas das causas de vida do David em todas as categorias em que o Instituto já atua”, diz Glenn Greenwald, presidente do Instituto David Miranda.



No ano passado, o segundo Prêmio David Miranda premiou 15 projetos de impacto social, entre os mais de 500 inscritos. As inscrições, que podem ser feitas exclusivamente pelo site https://institutodavidmiranda.org, vão até o dia 27 de junho.