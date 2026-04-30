Visit Rio Convention Bureau recebe mais alta honraria da Câmara do Rio

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Publicado em 30/04/2026 às 20:14

Alterado em 30/04/2026 às 20:14

O Visit Rio Convention Bureau recebeu o Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, terça-feira (29), a apenas três dias de um dos mais importantes eventos para o turismo da cidade (‘Todo Mundo no Rio’), do qual a fundação privada, sem fins lucrativos, é parceira oficial.

A mais alta honraria da Câmara Municipal do Rio foi concedida em solenidade aberta no plenário do Legislativo municipal, contando com a presença de membros da diretoria do Visit Rio Convention Bureau e autoridades que têm relação direta com o setor turístico.

“Essa medalha reflete o trabalho coletivo de todos aqueles que acreditam no turismo. É um trabalho de aproveitar oportunidades para que o Rio de Janeiro esteja inserido, cada vez mais, no cenário mundial”, agradeceu o presidente executivo do Visit Rio, Luiz Strauss.



Em sua justificativa para conceder a homenagem, o vereador e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio, Pedro Duarte (PSD), citou a excelência da fundação em promover o Rio de Janeiro como relevante destino jurídico e de eventos pelo mundo.

“Para termos um turismo na quantidade e qualidade que desejamos, é preciso fazer um trabalho bem feito. E o Visit Rio representa bem isso, essa mentalidade. Por isso, o reconhecimento é mais do que merecido”, disse Pedro Duarte, durante a solenidade.

Fruto da clara missão de impulsionar o fluxo de visitantes na cidade, atrair congressos, além de apoiar o trade turístico, o Visit Rio Convention Bureau colaborou para a marca histórica de 712 eventos no Rio de Janeiro, em 2025 – um crescimento anual de 42,9%.

Em 2024, a cidade já tinha alcançado a 4ª posição nas Américas – e 35ª no cenário global – no ranking da International Congress and Convention Association (ICCA), da qual o Visit Rio Convention Bureau faz parte desde 1985, um ano após ser criada.

“Essa medalha não é só do Visit Rio. É também de todos os colaboradores; e é também do Rio, uma cidade que nos ensina todos os dias os significados de paixão e pertencimento”, disse Roberta Werner, diretora executiva do Visit Rio. “ O Visit Rio representa uma construção coletiva”, concluiu Alexandra Bueno, presidente do conselho da fundação.

Além dos representantes da fundação e do vereador Pedro Duarte, estiveram sentados à mesa da solenidade o deputado federal e ex-presidente da Embratur, Marcelo Freixo; o subsecretário estadual de Turismo, Nilo Sergio Felix; e o assessor especial da presidência da Fecomércio Rj, Otávio Leite.

Freixo ressaltou a importância da alta capacidade de diálogo que marca a história da Visit Rio: “O Rio é o grande puxador de turismo internacional para o Brasil. Em parte, isso se deve à atuação da fundação”. Já Otávio Leite lembrou que o turismo é tão importante para a economia que deveria ser suprapartidário.