Esquema de segurança do show da Shakira terá quase 8 mil agentes; cantora já está na cidade

Operação prevê uso de reconhecimento facial, drones e câmeras

Publicado em 29/04/2026 às 18:59

Alterado em 29/04/2026 às 18:59

Por Douglas Correa - Quase 8 mil homens das forças de segurança do estado e município do Rio de Janeiro vão participar da operação especial para o show da cantora Shakira, no próximo sábado (2), na Praia de Copacabana. A ação vai mobilizar 7.927 agentes, sendo 5.692 estaduais e 2.235 municipais.

O reforço no policiamento terá monitoramento em tempo real, uso de reconhecimento facial, drones e câmeras, além de bloqueios, revistas e ações de ordenamento urbano. Também haverá um esquema especial de atendimento médico e salvamento marítimo. A operação segue o modelo integrado usado em grandes eventos no Rio.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, o planejamento reforça a capacidade do Rio de Janeiro de organizar eventos de grande porte com segurança e integração entre diferentes forças.

“A segurança tem papel fundamental em um evento dessa dimensão. São quase 8 mil agentes envolvidos em uma grande operação, com planejamento detalhado, tecnologia de ponta e integração entre estado e município. O objetivo é garantir que as pessoas cheguem, aproveitem o show e voltem para casa com tranquilidade. A segurança pública também ajuda a preservar a imagem do Rio como cidade capaz de realizar grandes eventos”, avaliou.

Polícia Militar

Serão mobilizados para o evento 3.756 policiais militares, 452 a mais do que no show da Lady Gaga, em maio do ano passado. O número representa aumento de quase 14% no efetivo. Serão 145 viaturas na área do evento, sendo 70 com câmeras embarcadas e reconhecimento facial, além de 60 motocicletas, 78 torres de observação, cinco tendas de apoio na areia, quatro quadriciclos e oito cabines de reforço.

A Polícia Militar (PM) também terá um helicóptero equipado com um holofote, para melhorar a identificação de pessoas em movimento durante a operação. O patrulhamento marítimo será reforçado com uma lancha da PM, que dará apoio às equipes na orla.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Móvel ficará na Praça do Lido e vai apoiar o monitoramento das equipes nas ruas com seis drones e dezenas de câmeras extras com reconhecimento facial nos pontos de bloqueio e revista. Em comparação ao último megashow, o número de equipes do Comando de Policiamento em Multidões passou de duas para quatro. Também atuarão duas equipes do Grupamento de Controle de Multidão.

Bloqueios e pontos de revista

Ao todo, serão 18 pontos de revista com detectores de metal e reconhecimento facial e 18 pontos de bloqueio com reconhecimento facial. As estações de metrô Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo, na zona sul, terão revista com detectores de metal. O Túnel Coelho Cintra, conhecido como Túnel Novo, terá ponto de interdição.

A PM também fará varreduras com cães farejadores. Não será permitida a entrada de objetos cortantes, inflamáveis ou que outros itens possam colocar o público em risco.

Do Leme a Copacabana, será montado um cinturão de segurança, com drones, motos, patrulhamento marítimo e apoio aéreo. O policiamento também será reforçado no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil, além das vias de acesso e saída do show.

Polícia Civil

A Polícia Civil vai mobilizar 1,5 mil agentes, com reforço em todas as delegacias da zona sul, nos aeroportos e na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Também haverá atuação da Delegacia do Aeroporto Internacional, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

A instituição terá três centrais de flagrante na zona sul, sendo uma delas exclusivamente voltada ao atendimento de casos envolvendo adolescentes infratores. As estruturas funcionarão na 12ª Delegacia Policial (DP), em Copacabana, na 13ª DP (Ipanema) e na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade.

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos também vai funcionar com apoio de policiais e peritos criminais na região do show. A Polícia Civil terá ainda equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Esquadrão Antibomba. A área de inteligência vai monitorar redes sociais para identificar possíveis crimes organizados antes do evento.

Segurança Presente e Lei Seca

Os agentes da PM do Programa Segurança Presente atuarão com 150 homens em Copacabana, com apoio de 43 viaturas. A atuação começará às 22h de sexta-feira (1º) e seguirá até as 4h de domingo (3). As equipes ficarão nas principais vias de circulação, nos acessos à praia e nas entradas de hotéis.

O programa terá uma base fixa em frente ao Copacabana Palace, ponto estratégico de circulação na orla.

Já a Operação Lei Seca vai mobilizar 110 agentes. As blitze serão reforçadas durante o evento e em outros pontos da região metropolitana do Rio. Também haverá ações educativas sobre os riscos de misturar álcool e direção nas praias e no entorno do show.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros vai atuar com 176 militares em Copacabana. O efetivo será distribuído em seis grupos de intervenção rápida, sendo quatro terrestres e dois marítimos.

A operação terá também 20 postos de guarda-vidas, com 54 militares ao longo da orla. Equipes de combate a incêndios, salvamento, socorro marítimo e atendimento pré-hospitalar ficarão nas áreas de maior concentração de público.

A estrutura contará com sete viaturas de salvamento, drones, embarcações e motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes. Médicos em motos aquáticas vão reforçar a resposta a emergências no mar e na faixa de areia, reduzindo o tempo de atendimento em áreas de difícil acesso.

A Operação Shakira também terá apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal do Rio. A estrutura municipal contará com 2.235 agentes, 101 viaturas, dez reboques e dois drones, com foco em fiscalização de ambulantes, combate ao estacionamento irregular e atuação em quiosques e barracas de praia.