Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026

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Publicado em 27/04/2026 às 13:22

Alterado em 27/04/2026 às 13:22

Por Alana Gandra - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou neste domingo (26) que realizou 8.255 salvamentos no mar nos quatro primeiros meses deste ano.

Os guarda-vidas resgataram banhistas que se encontravam em situação de risco, muitas delas envolvendo correntes de retorno e áreas impróprias para banho.

O número é menor do que no ano passado. Em 2025, somente entre janeiro e 22 de fevereiro, a corporação efetuou quase 8.500 salvamentos marítimos nas praias fluminenses.

Diante do elevado número de ocorrências, o CBMERJ reforça a importância da prevenção e da atenção às orientações de segurança para evitar afogamentos: