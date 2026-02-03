Rio sedia o Fórum Emissão Zero

Publicado em 03/02/2026 às 10:35

Alterado em 03/02/2026 às 10:35

.

O Rio de Janeiro sedia o Fórum Emissão Zero para debater a transição energética no transporte público

A Fundação Rede Criativa promoverá, nesta terça (3) e nessa quarta (4), o Fórum de Transição Energética no Transporte Público do Estado do Rio de Janeiro. O evento gratuito acontecerá no Espaço Costa Hall, na Praça Marechal Âncora, 15, no Centro. Autoridades governamentais, especialistas do setor e lideranças empresariais vão discutir o futuro da descarbonização das frotas no estado. Inscrições em sympla.com.br.

Com uma programação intensa, o Fórum abordará desde a viabilidade técnica da eletrificação até as fontes de energia limpa e os modelos de financiamento para novos projetos. O objetivo é compartilhar experiências práticas de cidades brasileiras e internacionais, como Santiago do Chile, que já avançaram na implementação de tecnologias de baixa emissão.



O evento contará com uma robusta lista de palestrantes e debatedores, incluindo:



- Abertura e gestão estadual: Andre Moura (Secretário de Estado de Governo), Cassio Coelho (Energia e Economia do Mar) e Raphael Salgado (Presidente do DETRO/RJ).

- Setor privado e inovação: Sergio Habib, fundador do Grupo SHC e presidente da JAC Motors, apresentará a palestra sobre a viabilidade da eletrificação no Rio.

- Experiências internacionais: Rodrigo Valladares, Secretário Regional Ministerial de Transportes e Telecomunicações de Santiago, Chile, trará o caso de sucesso da eletromobilidade chilena.

- Infraestrutura e tecnologia: Representantes de empresas como WEG (Jean Carlos Flohr e Ricardo Estefano Rosa) e Nansen (Dener Felipe de Lima Andrade) discutirão soluções de recarga e tecnologia industrial.

- Gestão pública e mobilidade: Secretários de mobilidade de capitais como Porto Alegre (Adão de Castro Júnior), Belo Horizonte (Rafael Murta Resende) e Salvador (Pablo Souza) compartilharão os desafios da operação e financiamento.

- Organizações internacionais e consultoria: Cristina Albuquerque, consultora do Banco Mundial e do BID, participará do painel focado em captação de recursos.

Patrocinadores e apoio



O Fórum conta com o apoio estratégico de diversas instituições e empresas que lideram a pauta da transição energética e mobilidade no Brasil:

- Governo e órgãos oficiais: Governo do Estado do Rio de Janeiro, DETRO e Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM).

- Entidades do setor: SEMOVE, ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) e Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana.

- Empresas e instituições: Light, WEG, Nansen, Abiogás, ITDP Brasil e Electric Mobility Brasil.

Serviço:



Fórum de Transição Energética no Transporte Público do Estado do Rio de Janeiro – Emissão Zero.

Data: 3 e 4 de fevereiro de 2026.



Local: Espaço Costa Hall. Praça Marechal Âncora, 15 – Centro.



Gratuito.