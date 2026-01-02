ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Sexta, 02 de de 2026

RIO

Vergonhoso. Comlurb recolheu 1.250 toneladas de resíduos no Réveillon 2026

Apenas de Copacabana, foram retiradas 625 toneladas de lixo

Por JB RIO com JB Ambiental
[email protected]

Publicado em 02/01/2026 às 07:41

Alterado em 02/01/2026 às 07:48

Garis trabalharam incansavelmente em toda cidade nas primeiras horas do dia 1º Foto: Marcelo Côrtes/Prefeitura Rio

A Comlurb fechou a megaoperação especial de limpeza para o Réveillon 2026 na cidade, na manhã de quinta-feira (1°/1), com a remoção de 1.250 toneladas de resíduos em todos os pontos de festejo, sendo 625 toneladas apenas em Copacabana. Em 2025, a Companhia recolheu 980 toneladas de resíduos, sendo 508 apenas em Copacabana.

A Comlurb contou com um total de 5.260 garis na Operação especial de Réveillon, distribuídos em todos os pontos de festejo. A quantidade de contêineres, com 7 mil equipamentos, de 240 litros e os de alta capacidade, de 1.200 litros, foi a maior de todos os tempos. Como esperado, parte do público colaborou com o serviço dos garis e usou os contêineres, o que agilizou o serviço de limpeza e garantiu a entrega da areia da praia e das pistas da Avenida Atlântica liberadas à população pouco antes das 10h, com tudo limpo e desodorizado.

Na operação especial de Copacabana foram 1.500 garis e 500 equipamentos e veículos. A equipe de manutenção segue trabalhando e, às 17h, será feito um repasse na limpeza por conta do dia de praia.

A Comlurb também fez a maior operação de limpeza hidráulica das vias já realizada na cidade, com 26 pipas d´água e 26 motobombas com sistema de alta pressão. A Companhia atuou com 440 veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores e basculantes, varredeiras, pipas d água para lavagem das vias com água de reuso, pás mecânicas e tratores de praia, em apoio ao serviço dos garis.

O presidente da Comlurb, Jorge Arraes, acompanhou o serviço de limpeza em Copacabana desde às 6h, e falou da entrega da praia aos frequentadores limpa e livre de resíduos: "Mais uma vez, a Comlurb mostra a força e comprometimento dos seus garis para entregar a praia limpa à população e as pistas liberadas antes das 10h. Trabalhamos sem qualquer intercorrência e o planejamento operacional foi cumprido à risca. Estamos muito felizes com o resultado alcançado para que os frequentadores possam curtir a praia neste feriado", afirmou. (com Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Rio)

Tags:

Comlurb

reveillon

Deixe seu comentário