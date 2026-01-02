Vergonhoso. Comlurb recolheu 1.250 toneladas de resíduos no Réveillon 2026

Apenas de Copacabana, foram retiradas 625 toneladas de lixo

Publicado em 02/01/2026 às 07:41

Alterado em 02/01/2026 às 07:48

A Comlurb fechou a megaoperação especial de limpeza para o Réveillon 2026 na cidade, na manhã de quinta-feira (1°/1), com a remoção de 1.250 toneladas de resíduos em todos os pontos de festejo, sendo 625 toneladas apenas em Copacabana. Em 2025, a Companhia recolheu 980 toneladas de resíduos, sendo 508 apenas em Copacabana.

A Comlurb contou com um total de 5.260 garis na Operação especial de Réveillon, distribuídos em todos os pontos de festejo. A quantidade de contêineres, com 7 mil equipamentos, de 240 litros e os de alta capacidade, de 1.200 litros, foi a maior de todos os tempos. Como esperado, parte do público colaborou com o serviço dos garis e usou os contêineres, o que agilizou o serviço de limpeza e garantiu a entrega da areia da praia e das pistas da Avenida Atlântica liberadas à população pouco antes das 10h, com tudo limpo e desodorizado.

Na operação especial de Copacabana foram 1.500 garis e 500 equipamentos e veículos. A equipe de manutenção segue trabalhando e, às 17h, será feito um repasse na limpeza por conta do dia de praia.

A Comlurb também fez a maior operação de limpeza hidráulica das vias já realizada na cidade, com 26 pipas d´água e 26 motobombas com sistema de alta pressão. A Companhia atuou com 440 veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores e basculantes, varredeiras, pipas d água para lavagem das vias com água de reuso, pás mecânicas e tratores de praia, em apoio ao serviço dos garis.

O presidente da Comlurb, Jorge Arraes, acompanhou o serviço de limpeza em Copacabana desde às 6h, e falou da entrega da praia aos frequentadores limpa e livre de resíduos: "Mais uma vez, a Comlurb mostra a força e comprometimento dos seus garis para entregar a praia limpa à população e as pistas liberadas antes das 10h. Trabalhamos sem qualquer intercorrência e o planejamento operacional foi cumprido à risca. Estamos muito felizes com o resultado alcançado para que os frequentadores possam curtir a praia neste feriado", afirmou. (com Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Rio)