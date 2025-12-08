Casarão desaba no bairro do Catete, no Rio, e deixa vários feridos

Publicado em 08/12/2025 às 10:23

Alterado em 08/12/2025 às 10:23

.

Um casarão desabou no fim da madrugada desta segunda-feira (8), no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, deixando várias pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu na Rua Tavares Bastos, esquina com a Rua Bento Lisboa.

Uma equipe da corporação já resgatou 16 moradores, a maioria com ferimentos leves. Os bombeiros ainda trabalham no local, pois há suspeita de uma pessoa sob os escombros.

Os bombeiros trabalham com o apoio de cães e drones equipados com câmeras térmicas, fundamentais para auxiliar na localização.

A Defesa Civil do município também está na área do desabamento para avaliar os danos estruturais do prédio e as condições das edificações vizinhas. (com Agência Brasil)