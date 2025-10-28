Operação policial deixa dezenas de suspeitos presos e mortos na Zona Norte

Publicado em 28/10/2025 às 14:36

Alterado em 28/10/2025 às 15:19

O governo do estado do Rio de Janeiro informou que a operação das polícias Militar e Civil deflagrada nesta terça-feira (28) na região dos Complexos da Penha e do Alemão deixou 65 suspeitos mortos, 56 presos, policiais mortos e feridos até o início da tarde. A Operação Contenção mobiliza 2,5 mil policiais civis e militares.

Não houve detalhamento sobre quantos policiais foram mortos e feridos porque a operação ainda está em andamento.

A operação busca capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de impedir a expansão territorial da maior facção do estado, o Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). (com Ana Cristina Campos - Agência Brasil)