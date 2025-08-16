Rio anuncia acordo com gigantes de tecnologia para criar grande polo global de IA

...

Publicado em 16/08/2025 às 12:22

Alterado em 16/08/2025 às 12:22

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na quinta-feira (14), durante a Rio Innovation Week, acordos com as gigantes americanas de tecnologia Oracle e Nvidia para impulsionar o projeto "Rio AI City", iniciativa capitaneada pela Elea Data Centers e que prevê a criação de um grande polo global de inteligência artificial.

"Com o projeto 'Rio AI City', o Rio de Janeiro não quer apenas acompanhar o ritmo da revolução da inteligência artificial, mas também liderá-la", disse Paes no evento.

O acordo, acrescentou o prefeito, busca "criar uma das maiores infraestruturas de inteligência artificial do mundo, com 3 gigawatts de capacidade computacional alimentada por energia 100% limpa".

Quem também comemorou a iniciativa foi o CEO da Elea Data Centers, o empreendedor italiano Alessandro Lombardi, que lidera o projeto "Rio AI City".

"Esta assinatura expressou o compromisso de tornar o Rio de Janeiro um hub global e de investir em nosso modelo de data center, premiando um projeto de energia sustentável e limpa com um ecossistema inclusivo.

É um grande dia para a Elea", disse Lombardi à ANSA.

O executivo também enfatizou a importância da soberania de dados no atual contexto geopolítico, observando que, "atualmente, 60% dos dados brasileiros estão hospedados nos Estados Unidos".

A área prevista para instalação da Rio AI City terá capacidade inicial de 1,5 GW até 2027 e pode alcançar 3,2 GW até 2032, com abastecimento por fonte de energia limpa e infraestrutura de tamanho inédito no Brasil.

“Com essa parceria, damos um passo decisivo para atingir nosso propósito. O Rio AI City é um projeto que nasce com infraestrutura robusta, energia limpa e alta conectividade, pronto para atrair talentos e negócios que moldarão a próxima era digital. O Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, têm agora a oportunidade de estar no centro desse movimento global de transformação”, reforçou o presidente e fundador da Elea Data Centers.

Já para Paes, a iniciativa é uma forma de criar “condições adequadas com os ativos que a cidade já tem, energia limpa, produção de conhecimento e conectividade, via cabos submarinos, para que o Rio se consolide como a capital da IA na América Latina".

Por sua vez, Alexandre Maioral, presidente da Oracle no Brasil, destacou que, “com o Rio AI City, reforçamos o compromisso da Oracle em disponibilizar ao Brasil e à América Latina tecnologia de ponta em inteligência artificial e infraestrutura de data centers”.

“Queremos apoiar empresas e instituições a inovarem mais rápido, com soluções seguras, escaláveis e sustentáveis”, declarou o executivo.

De acordo com Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, “o Rio tem todas as condições para se tornar um dos grandes hubs de data center do mundo: infraestrutura, energia limpa e profissionais capacitados”. “Certamente o projeto irá atrair mais investimentos robustos para a cidade", disse. (com Ansa)