Prezunic e Spid iniciam campanha do agasalho no RJ

Redes arrecadam roupas de frio para pessoas em situação de vulnerabilidade

Publicado em 03/06/2025 às 09:35

Alterado em 03/06/2025 às 11:10

Endereços dos pontos de coleta podem ser pesquisados no site do supermercado Foto: divulgação

As redes de varejo Prezunic e Spid, ambas da Cencosud Brasil, iniciaram a tradicional Campanha do Agasalho, que convida clientes, colaboradores e a comunidade em geral a doarem roupas de frio para quem mais precisa.

A ação acontece em todas as 38 unidades dos supermercados Prezunic e sete lojas físicas Spid, localizadas na capital, Baixada Fluminense e Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Cada ponto de coleta conta com uma caixa sinalizada com a marca da campanha, onde podem ser depositadas peças como casacos, blusas, calças, meias, cobertores, gorros e demais itens de inverno novos ou usados, desde que limpos e em bom estado.

Ao fim da campanha, cada loja vai encaminhar as doações a uma instituição local escolhida com base no trabalho de atendimento a pessoas em situação de risco social.

A campanha já está em andamento e segue até o dia 3 de julho. Os endereços das unidades podem ser conferidos nos respectivos sites Prezunic e Spid.