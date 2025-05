Rolé Carioca promove visita guiada ao Instituto Municipal Nise da Silveira em homenagem à luta antimanicomial

Atividade gratuita no sábado (24) convida estudantes e público geral a refletirem sobre saúde mental e memória a partir da obra de Nise da Silveira

Publicado em 22/05/2025 às 13:41

Alterado em 22/05/2025 às 13:41

Moradores do Rio de Janeiro terão a oportunidade de saber um pouco mais sobre a história da saúde mental no Brasil por meio da arte e da cultura. O Rolé Visita, ação realizada pelo Rolé Carioca que fomenta a formação cultural a partir da vivência da cidade, promoverá, no próximo dia 24, uma visita diferenciada ao Instituto Municipal Nise da Silveira e ao Museu de Imagens do Inconsciente, localizados no bairro do Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade. O evento marca uma homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, data que reforça a importância da dignidade, liberdade e cidadania para pessoas em sofrimento psíquico. A proposta é provocar reflexões sobre os caminhos da saúde mental no Brasil a partir do legado da médica psiquiatra Nise da Silveira (1905–1999), pioneira na utilização da arte como forma de expressão e tratamento terapêutico. A participação é gratuita e livre de inscrições.

Para Isabel Seixas, idealizadora do Rolé Carioca, a história de uma cidade se constroi a partir das vivências de diferentes pessoas, que percorrem caminhos diversos e ocupam distintos espaços ao longo do tempo. “O Rolé Visita no Instituto Municipal Nise da Silveira contribui para valorizar o protagonismo daqueles que por séculos foram marginalizados nas narrativas sobre o Rio de Janeiro. Ao caminhar por esses lugares de memória, os participantes podem adquirir, aprofundar e compartilhar conhecimentos. Esse contato é também um dos fatores que colaboram com a preservação e valorização dos bens históricos da cidade”, comenta.

Durante o passeio, os participantes serão guiados por espaços históricos do Instituto Municipal Nise da Silveira, como o pavilhão onde funcionava o antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, o Memorial da Loucura, o Museu de Imagens do Inconsciente e o Pavilhão Odilon Gallotti, onde foram gravadas cenas do filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. A instituição reúne um acervo com mais de 360 mil obras produzidas por pessoas em tratamento psiquiátrico, em ateliês de pintura, modelagem e outras práticas expressivas.

“O Rolé é uma oportunidade de lançar novos olhares sobre a cidade, e nada mais simbólico do que revisitarmos a história da luta antimanicomial através da arte e da resistência de Nise da Silveira. A cidade é um grande espaço de aprendizagem, e o museu é um território que convida à escuta e ao acolhimento”, finaliza Isabel.

Próximos Rolés abertos ao público

28 de Junho - Rolé Visita FIOCRUZ

26 de Julho - Rolé Férias em Paquetá

31 de Agosto - Rolé pela Presença Indígena em Jacarepaguá

27 de Setembro - Rolé Justiça Climática em Realengo

O Rolé Carioca é uma ferramenta prática de educação patrimonial que colabora na difusão de conteúdos históricos da cidade, e do pertencimento territorial de jovens em realidades sócio-econômicas vulnerabilizadas. Seu intuito é a formação cultural a partir de experiências que convidam estudantes a praticar a cidade para melhor conhecê-la e, consequente, apropriar-se de suas histórias e de seus espaços.

Os roteiros e territórios visam a disseminação e a vivência de uma memória histórica da cidade mais democrática, representativa e antirracista. Com uma postura decolonial, o Rolé tem como premissa apresentar histórias apagadas ou inviabilizadas e propõe também uma revisão histórica dos símbolos, arquitetura e personagens. O projeto é ao mesmo tempo uma ferramenta de educação e de cidadania, que amplia acessos e gera meios de identificação com a história e o patrimônio.

Serviço

Rolê Visita Instituto Municipal Nise da Silveira

Data: 24 de maio de 2025 (sexta-feira), às 10h

Local: Instituto Municipal Nise da Silveira (Rua Ramiro Magalhães, 521 – Engenho de Dentro)O passeio é gratuito e livre de inscrições.

Para mais informações, @rolecarioca no Instagram.