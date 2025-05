Show de Lady Gaga leva 2,1 milhões de pessoas para Copacabana

...

Publicado em 04/05/2025 às 12:24

Alterado em 04/05/2025 às 16:56

Por Bruno de Freitas Moura - A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, presenciou na noite de sábado (3) e na madrugada deste domingo (4) um show histórico. Cerca de 2,1 milhões de pessoas acompanharam a apresentação da diva do pop Lady Gaga. assim, Copacabana entra para a história como palco do recorde de público da estrela americana, dona de sucessos como Bad Romance, Poker Face e Born This Way.

A estimativa de público é da prefeitura do Rio, com informações da Riotur (empresa municipal de promoção ao turismo), da Polícia Militar e dos produtores do show. A multidão supera 1,6 milhão de pessoas que acompanharam, em maio de 2024, outra popstar americana, Madonna, também em Copacabana.

O cálculo inicial da prefeitura era de que o público de 1,6 milhão se repetiria, mas os organizadores foram surpreendidos pela procura dos fãs. Dias antes da apresentação, a prefeitura aumentou de 240 mil para 500 mil a expectativa de turistas de fora da cidade.

O show da Lady Gaga era esperado pelos fãs desde 2012, última vez em que ela esteve no Brasil. Em 2017, era previsto um retorno durante o Rock in Rio. Mas a performance teve que ser adiada por causa de problemas de saúde da cantora, que enfrentava crise de fibromialgia.

A expectativa para o show histórico desse fim de semana no Rio pôde ser conferida ao longo da semana, quando milhares de fãs fizeram plantão em frente ao hotel Copacabana Palace - onde Lady Gaga estava hospedada - à espera de um aceno da estrela. Desde o início da tarde de sábado, milhares de pessoas (foto) estavam nas areias da praia de Copacabana visando conseguir um bom lugar para ver a apresentação de Lady Gaga.

Agradecimento pela espera

No dia da apresentação, desde cedo fãs acamparam nas areias da praia de Copacabana para garantir lugar perto do palco.

Lady Gaga respondeu o carinho dos fãs com uma mensagem no início do show.

"Eu estou tão honrada por estar aqui com vocês nesta noite. Meu coração está transbordando. Sinto-me sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Nesta noite, nós estamos fazendo história", declarou.

"Vocês esperaram por mim, esperaram por mais de dez anos", disse. Confira a íntegra da mensagem no fim desta matéria.

Torres e telões na praia

Ao longo da orla de Copacabana, foram instaladas 16 torres com telões de nove metros de altura por cinco metros de largura, permitindo que o público acompanhasse a apresentação de vários pontos.

O show gratuito foi patrocinado por empresas privadas com o apoio do governo do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro.

Um estudo da prefeitura aponta impacto econômico de R$ 600 milhões no Rio, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

Mensagem

Leia a íntegra da mensagem de Lady Gaga aos fãs brasileiros:

"Eu estou tão honrada por estar aqui com vocês nesta noite. Meu coração está transbordando. Sinto-me sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Nesta noite, nós estamos fazendo história. Mas ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, as pessoas incríveis do Brasil, eu não viveria este momento. Obrigado por fazerem história comigo. As pessoas do Brasil são a razão pela qual eu posso brilhar. Vocês são tão vibrantes e tão lindos quanto o sol e a lua surgindo sobre o oceano, bem aqui na praia de Copacabana.

Mas, entre todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim, esperaram por mais de dez anos. Talvez, vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando. Eu estava me fortalecendo. Mas, enquanto eu estava me curando, algo mais forte estava acontecendo: vocês continuaram lá, torcendo por mim, continuaram me pedindo para voltar, quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!

Eu amo vocês. Eu agradeço por esperarem. Agradeço por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Hoje à noite, eu quero ajudá-los. Quero que o mundo veja o quão grande é o coração de vocês e que se inspire no seu espírito.

Então, hoje à noite, eu vou dar tudo de mim. Vamos fazer deste o show mais incrível que já compartilhamos. Vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena. Eu amava vocês dez anos atrás. E eu amo vocês esta noite. Obrigada, Brasil. Eu amo vocês para sempre!". (com Agência Brasil)