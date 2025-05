HABEMUS GAGA! Chegou o dia do show mais aguardado dos últimos anos

Meteorologia prevê nada de chuva e madrugada fria; saiba mais sobre a logística da festa e as recomendações de segurança

Publicado em 03/05/2025 às 09:58

Alterado em 03/05/2025 às 10:01

Lady Gaga no Grammy Awards Photo by Robyn Beck/AFP

.

Temperatura amena e céu claro e parcialmente nublado. Segundo a previsão do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, não há previsão de chuva neste sábado à noite, dia do esperado show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana.

Nos últimos dias, a cidade do Rio de Janeiro registrou queda de temperatura e as menores mínimas do ano. Para este fim de semana, estão previstas mínimas de 14 graus Celsius (ºC) neste sábado e de 15 ºC nesse domingo. Isso significa que as madrugadas devem ser frias, o que se soma à previsão de vento fraco a moderado na cidade.

Já as máximas podem chegar a 31ºC nos dois dias, temperatura que costuma ocorrer entre o fim da manhã e o início da tarde.

São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas no show, e a orientação do poder público para o deslocamento é dar preferência ao transporte público, em especial o metrô, para entrar e sair de Copacabana.

O bairro terá o acesso de carros e ônibus fretados bloqueado segundo o esquema operacional divulgado pela prefeitura.

Outras orientações são para que o público se hidrate, consuma alimentos leves e não entre no mar durante a noite, devido ao risco de afogamento aumentado no período noturno.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que se aumente a ingestão de água, leve medicações de uso contínuo, use roupas leves e carregue um documento de identificação com telefone de contato de emergência.

A cantora se apresenta a partir das 21h45, em um palco montado na areia da Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, mas a festa começa às 17h30, com DJs.

Bloqueio

A partir da meia-noite deste sábado (3), começou o bloqueio de acesso ao bairro de Copacabana. Ônibus fretados não terão permissão de entrar no bairro, e também não poderão estacionar nos bairros vizinhos, como Botafogo, Ipanema, Lagoa e Urca.

A partir das 7h de sábado, a Avenida Atlântica foi totalmente interditada, com bloqueio para veículos em toda a via, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla. Já a partir das 18h, começa o bloqueio ao acesso de veículos particulares à Copacabana, sendo permitida apenas a entrada de ônibus e táxis. Após as 19h30, os ônibus e táxis também não poderão entrar no bairro.

Reabertura

A liberação dos bloqueios externos começará às 4h de domingo (4), com exceção da Avenida Atlântica, que seguirá fechada para o tráfego até as 6h. A partir desse horário, a via será reaberta para veículos.

Embarque

O principal ponto de embarque será o Terminal Enseada de Botafogo, localizado na Avenida das Nações Unidas. Entre 19h30 deste sábado e 4h de domingo (4), o terminal concentrará todos os embarques.

De lá sairão linhas regulares de ônibus com destino à zona sul, incluindo os acessos à Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, na zona oeste. O terminal também será utilizado para acesso à zona norte, em direção à Tijuca e ao Méier.

Metrô

A concessionária MetrôRio terá operação especial com as três estações de metrô de Copacabana abertas durante 24 horas de sábado para domingo. A estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque entre 16h e 22h.

Após a meia-noite, todas as estações do metrô, exceto as de Copacabana, funcionarão apenas para desembarque. Na volta, o público poderá utilizar as estações Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde, que estarão abertas 24 horas.

Trens e BRT

Após o show, trens extras vão aguardar os fãs que vão voltar de metrô para seguir de trem para casa. A Central do Brasil será a única estação aberta para embarque de passageiros. A Central do Brasil vai reabrir às 0h para o atendimento ao término do show e as demais estações funcionarão de madrugada apenas para desembarque.

O BRT terá reforço de frota nos serviços 60 (Gentileza x Deodoro – Parador) e 22 (Jardim Oceânico x Alvorada – Parador) na noite deste sábado e madrugada desse domingo. O serviço executivo direto Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão vai operar durante toda a madrugada com partidas do Terminal Gentileza sentido Galeão a cada hora.

O VLT também terá operação excepcional para o show, com funcionamento 24 horas.

Esquema de segurança

Mais de 5,3 mil agentes das forças de segurança do estado do Rio atuarão no esquema especial organizado para proteger o público. A expectativa é que cerca de 1,6 milhão de pessoas compareçam ao show.

Efetivo

Com 70 viaturas e 78 torres de observação, a Polícia Militar mobilizará 3,3 mil agentes no policiamento ostensivo e repressivo. Além disso, estarão em ação grupos de policiais especializados em patrulhamento de multidão, com trabalho especificamente destinado à prevenção de roubos e furtos durante o espetáculo.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel estará posicionado na Praça do Lido, com dois drones de reconhecimento facial, além de 12 câmeras extras de reconhecimento facial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Haverá ainda policiamento na faixa de areia com cinco tendas de apoio.

“A segurança é o principal vetor para permitir que os artistas incluam o Rio como destino de turnês. A integração entre as forças é fundamental para melhorar e aprimorar as atividades nesse momento. Serão mais de 5 mil agentes empenhados para garantir que moradores e turistas tenham a melhor experiência possível”, disse o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

O policiamento será reforçado no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão do Samba e Central do Brasil. As principais vias de acesso a Copacabana vão contar com pontos de bloqueio e revista. O Túnel Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, terá um ponto de interceptação.

Já as estações de metrô Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo, na zona sul, terão revista de passageiros com detectores de metal. Além disso, os agentes farão o chamado “cinturão de segurança” do Leme até Copacabana, com 18 pontos de bloqueio e revista com reconhecimento facial em pórticos nas ruas de acesso à praia.

Mais de 1,5 mil policiais civis trabalharão no policiamento do show de Lady Gaga, com reforço nas delegacias da zona sul e do centro e apoio das delegacias especializadas. O esquema foi acionado logo no início do feriado, 1º de maio, e se estenderá até as 5h da madrugada de domingo (4).

A Secretaria de Administração Penitenciária vai aumentar o efetivo trabalhando nos plantões nas unidades prisionais de Gericinó e demais complexos prisionais, além de acompanhar, em tempo real, as pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas em toda a orla de Copacabana e entorno, identificando possíveis violações do uso do equipamento.

Bombeiros

No esquema pensado para o show, o Corpo de Bombeiros contará com 400 militares posicionados por toda a extensão da praia, preparados para agir em três frentes: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público.

Ao todo, 12 postos de guarda-vidas estarão ativos antes, durante e após o evento, garantindo o socorro imediato a banhistas e frequentadores da orla marítima.

Turismo

O setor turístico registrou aumento de 26% no volume de passageiros e 19% no de voos no período do show de Lady Gaga, na comparação com os números da primeira semana de maio do ano passado.

Banho de mar

Os fãs que lotarem as areias da Praia de Copacabana neste sábado Gaga devem evitar entrar no mar durante a noite. A recomendação é do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que divulgou no plano operacional para o megaevento.

A estratégia inclui três frentes de atuação: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público.

Ao todo, 12 postos de guarda-vidas atuarão antes, durante e após o espetáculo, garantindo o socorro imediato a banhistas que estejam se afogando no mar. Os bombeiros alertam para o perigo de afogamento, especialmente à noite. A recomendação de não entrar no mar se baseia no risco de afogamento e na experiência de 30 afogamentos durante o show da Madonna em 2024.

A operação em Copacabana contará com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, combatentes, guarda-vidas, tripulantes e operadores de embarcações, pilotos, operadores de drone, além de mergulhadores.

A corporação também vai empregar uma aeronave, ambulâncias, viaturas de pronto emprego e resposta, quadriciclos, motos aquáticas, barcos infláveis, lanchas, viaturas de busca e salvamento, além de veículos para combate a incêndios, incluindo escadas mecânicas com alcance de mais de 40 metros.

Fiscalização

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro também vem intensificando a fiscalização das embarcações que permanecerão nas imediações da Praia de Copacabana neste sábado.

Foram realizadas inspeções navais prévias em embarcações de esporte e recreio, de transporte de passageiros e de turismo náutico que desejam permanecer na área marítima delimitada para o evento. A expectativa é que cerca de 270 embarcações, aprovadas nas inspeções, estejam presentes número semelhante ao registrado no último show da Madonna em Copacabana, ano passado.

Segundo o capitão dos Portos do Rio de Janeiro, capitão de mar e guerra Luciano Calixto de Almeida Junior, a Capitania possui ampla experiência em operações de fiscalização náutica em grandes eventos, como por exemplo, o réveillon de Copacabana.

“A Capitania adotará procedimentos operativos mais rigorosos, que se aprimoram a cada grande evento realizado no Rio de Janeiro, para garantir que não haja acidentes náuticos durante o show”, avaliou. (com Agência Brasil)