Suderj celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo com abraço coletivo no Maracanã

Publicado em 05/04/2025 às 16:26

Estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Abril Azul começou com um colorido diferente: um abraço coletivo em 150 autistas acompanhados de seus responsáveis no gramado do Maracanã. A ação, promovida pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), ocorreu na tarde de quarta-feira (2) e contou com o apoio da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, da Subsecretaria de Políticas Inclusivas, da Comissão PCD da Alerj e do Tour Maracanã. O público estimado foi de 300 pessoas, entre autistas e seus responsáveis.

“Ver o brilho nos olhos dos pais dessas crianças não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Esse abraço reforça nosso compromisso com esse público. Vamos nos engajar cada vez mais na questão da inclusão, pois acredito que a Suderj será referência em todo o estado em ações inclusivas, sejam elas quais forem”, disse o presidente da superintendência, Marcos Santos, o Marcão.

O deputado estadual Fred Pacheco (Mobiliza), presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da Alerj, também marcou presença no estádio. O parlamentar chegou acompanhado da subsecretária de Estado de Políticas Inclusivas, Bia Pacheco:



“O Maracanã recebeu hoje o maior jogo em 75 anos de história. A partida foi como uma decisão em que os autistas, verdadeiros protagonistas e craques, merecem desfrutar de um momento como este. A Suderj marcou um gol de placa”.

Representando a Interagir e Evoluir, instituição sediada em Copacabana e que atende 60 autistas, Fernanda Rocha afirmou que o abraço coletivo na vida dos que convivem com o TEA foi um gesto de carinho dos organizadores do evento:

“O que vivemos aqui foi um ato de inclusão, de bem-estar e da realização de um sonho ao entrar no coração do Maracanã. Gostaria de parabenizar a toda equipe de funcionários da Suderj pelo trabalho e à superintendência pela iniciativa”.

Moradora da Penha, Zona Norte do Rio, Viviane Pulcherio, de 47 anos, espera que os órgãos públicos adotem a iniciativa como prática e sigam o exemplo.



"A Suderj está tirando do papel e colocando em prática o que deveria ser feito não apenas no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas sempre. Que outras instituições e o poder público possam aprender como se faz ação inclusiva para quem vive com TEA. Estou muito orgulhosa de participar desse abraço coletivo com meu filho”, diss3 a mãe do Marcelo, de 8 anos.

Já Luciane Silva, moradora de São Gonçalo e representante dos Autistas Rubro-Negros, foi além:

“Achei fundamental o que foi realizado aqui. Além de celebrar os autistas no dia deles, o evento proporcionou uma troca enriquecedora entre as famílias que estiveram no evento”.



O Dia Mundial de Conscientização do Autismo fez parte do Tour Maracanã, no qual os participantes puderam conhecer as histórias de grandes ídolos do futebol mundial, tirar fotos com peças que compõem o museu do estádio e conhecer vestiários e a área que dá acesso ao campo.

A visitação começou às 12h e terminou às 17h. Participaram quatro instituições: Instituto Interagir e Evoluir, Instituto Consuelo Pinheiro, Instituto Rio Te Ama e Espaço Cel.

Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que haja dois milhões de brasileiros autistas, o que representa 1% da população.